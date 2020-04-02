Мэр Нарвы просит пенсионеров после получения пенсии не бежать сразу в магазины

"В связи с предстоящими выплатами пенсий, а также других пособий и выплат, мы настоятельно рекомендуем по возможности отказаться от посещения магазинов, банкоматов и других общественных мест из-за риска распространения коронавируса".

Пенсия вырастет на 45 евро

Выплата пенсий в Эстонии происходит в пятый день месяца, но поскольку нынче этот день выпадает на воскресенье, то пенсионеры должны получить пенсию в пятницу, 3 апреля.

Размер апрельской пенсии по старости в результате индексации и внеочередного повышения будет в среднем на 45 евро больше, чем в марте. Например, пенсия человека с 44-летним стажем составит в апреле 528 евро вместо прежних 483 евро.

Пособия по нетрудоспособности также растут

По информации Министерства социальных дел также вырастут пособия по нетрудоспособности.

С 1 апреля дневная ставка при отсутствующей трудоспособности составит 14,89 евро, пособие по трудоспособности вырастет до 446,7 евро в месяц (в 2019 году – 413 евро в месяц).

При частичной трудоспособности дневная ставка составит 57 процентов от действующей дневной ставки и пособие в среднем составит 254,70 евро в месяц (в 2019 году – 235,8 евро в месяц).

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!