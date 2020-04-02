Мэр Нарвы просит пенсионеров после получения пенсии не бежать сразу в магазины

"В связи с предстоящими выплатами пенсий, а также других пособий и выплат, мы настоятельно рекомендуем по возможности отказаться от посещения магазинов, банкоматов и других общественных мест из-за риска распространения коронавируса".
Пенсия вырастет на 45 евро
Выплата пенсий в Эстонии происходит в пятый день месяца, но поскольку нынче этот день выпадает на воскресенье, то пенсионеры должны получить пенсию в пятницу, 3 апреля.
Размер апрельской пенсии по старости в результате индексации и внеочередного повышения будет в среднем на 45 евро больше, чем в марте. Например, пенсия человека с 44-летним стажем составит в апреле 528 евро вместо прежних 483 евро.
Пособия по нетрудоспособности также растут
По информации Министерства социальных дел также вырастут пособия по нетрудоспособности.
С 1 апреля дневная ставка при отсутствующей трудоспособности составит 14,89 евро, пособие по трудоспособности вырастет до 446,7 евро в месяц (в 2019 году – 413 евро в месяц).
При частичной трудоспособности дневная ставка составит 57 процентов от действующей дневной ставки и пособие в среднем составит 254,70 евро в месяц (в 2019 году – 235,8 евро в месяц).
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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