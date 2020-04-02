Мэр Нарвы просит пенсионеров не бежать после получения пенсии по магазинам
Мэр Нарвы Алексей Евграфов обратился к жителям города, которые получат в ближайшее время пенсию и пособия, не бежать сразу по магазинам и банкоматам, а соблюдать меры
безопасности в связи с риском распространения коронавируса.
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