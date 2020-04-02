Мэр Нарвы просит пенсионеров не бежать после получения пенсии по магазинам

"В связи с предстоящими выплатами пенсий, а также других пособий и выплат, мы настоятельно рекомендуем по возможности отказаться от посещения магазинов, банкоматов и других общественных мест из-за риска распространения коронавируса".

Выплата пенсий в Эстонии происходит обычно в пятый день месяца, но поскольку нынче этот день выпадает на воскресенье, то пенсионеры должны получить пенсию в пятницу, 3 апреля.

Апрельская пенсия по старости в результате индексации и внеочередного повышения будет на 45 евро больше, чем в марте.