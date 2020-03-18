Мэр Нарвы обсудил с президентом Эстонии меры, принятые городом по борьбе с коронавирусом

Алексей Евграфов заявил, что на данный момент ситуация с коронавирусом в городе относительно спокойная. Город старается уделять особое внимание защите пожилых людей, молодёжи и детей. Заседания городской кризисной комиссии проходят регулярно, и в борьбе с эпидемией Нарва исходит из рекомендаций Правительства Республики, Департамента здоровья и Восточно-Эстонской региональной кризисной комиссии. Мэр также заверил, что все городские службы работают в состоянии максимальной готовности.

Госпожа президент пожелала жителям Нарвы крепкого здоровья и выразила благодарность властям города и всем нарвитянам, кто поддерживает функционирование и жизнь нашего общества.