Мэр Нарвы обсудил с президентом Эстонии меры, принятые городом по борьбе с коронавирусом

Сегодня Мэр Нарвы Алексей Евграфов в телефонном разговоре с президентом ЭР Керсти Кальюлайд обсудил предпринимаемые в городе меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Алексей Евграфов заявил, что на данный момент ситуация с коронавирусом в городе относительно спокойная. Город старается уделять особое внимание защите пожилых людей, молодёжи и детей. Заседания городской кризисной комиссии проходят регулярно, и в борьбе с эпидемией Нарва исходит из рекомендаций Правительства Республики, Департамента здоровья и Восточно-Эстонской региональной кризисной комиссии. Мэр также заверил, что все городские службы работают в состоянии максимальной готовности.
Госпожа президент пожелала жителям Нарвы крепкого здоровья и выразила благодарность властям города и всем нарвитянам, кто поддерживает функционирование и жизнь нашего общества.
Российский врач назвал еще одно средство защиты от коронавируса
Ученые рассказали, какую температуру "любит" COVID-19
Вся правда о коронавирусе: сколько живёт зараза в организме
Еще один банк отсрочил выплаты по кредитам для физлиц