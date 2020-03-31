Мэр Нарвы обеспокоен: анализов на коронавирус в городе берется недостаточно

Она отметила, что причина может крыться также в статистике, по которой в регионе не так много заболевших. ”Чем больше инфицированных, тем больше желающих сдать анализы и тем больше семейные врачи выдают направлений”, — отметила представитель сети лабораторий.
Также она опровергла слухи о том, что бригада скорой помощи а регионе якобы не приезжает к людям с подозрением на коронавирус. ”По Ляэне- и Ида-Вирумаа при помощи фирмы Eldred c 24 марта курсирует т. н. ”вирумааская” бригада мобильного домашнего тестирования. За это время было обслужено 117 вызовов. К настоящему моменту у всех людей, которые сами не могут на личной машине приехать в мобильные пункты тестирования в Нарве или Кохтла-Ярве, анализы были взяты на дому в тот же день или на следующий”, — заверила Кеделаук.
По словам Евграфова, утверждения о том, будто Нарва не в курсе пандемии, не соответствуют действительности. ”Я сам три дня патрулировал улицы. Все тихо, люди соблюдают правила. В магазинах, аптеках, на улицах люди соблюдают дистанцию и пользуются дезинфицирующими средствами”. Он отметил, что информация предоставляется горожанам на двух языках. В общественных местах вывешены информационные плакаты, людям рассылаются листовки и т. д.
Единственную проблему, по словам мэра, представляет молодежь, игнорирующая правила. ”Мы разгоняем их — они уходят. Но потом возвращаются. Но так по всей Эстонии”, — отметил мэр.
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