Мэр Нарвы обеспокоен: анализов на коронавирус в городе берется недостаточно

”Меня беспокоит тестирование. Его проводят недостаточно. На прошлой неделе я выступил с соответствующей просьбой. Сейчас я вижу, что ситуация изменилась и анализов берут больше”, — сказал мэр Нарвы Алексей Евграфов. Он отметил, что местные семейные врачи в недостаточной степени занимаются проблемой и выдают мало направлений на анализ.

”Мы их (семейных врачей — прим.ред.) заставить не можем. Они не подчиняются городу”, — добавил мэр.

Представитель Synlab Герли Каделаук отметила, что больше всего тестов проводится в Таллинне и на Сааремаа. ”Действительно, нарвские семейные врачи пока присылают меньше. На прошлой неделе мы даже свои информационные письма стали переводить на русский, чтобы не было языкового барьера”, — сказала Каделаук.