31.03.2020, 09:00

Мэр Нарвы обеспокоен: анализов на коронавирус в городе берется недостаточно

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Narva linnapea ja peaarhitekt
Foto: Tiit Blaat

Сегодня в Нарве состоится встреча представителя Союза семейных врачей Эстонии и специалистов из Нарвы, Силламяэ и Кохтла-Ярве, на которой планируется обсудить сложившуюся в регионе ситуацию с коронавирусом.

”Меня беспокоит тестирование. Его проводят недостаточно. На прошлой неделе я выступил с соответствующей просьбой. Сейчас я вижу, что ситуация изменилась и анализов берут больше”, — сказал мэр Нарвы Алексей Евграфов. Он отметил, что местные семейные врачи в недостаточной степени занимаются проблемой и выдают мало направлений на анализ.

”Мы их (семейных врачей — прим.ред.) заставить не можем. Они не подчиняются городу”, — добавил мэр.

Представитель Synlab Герли Каделаук отметила, что больше всего тестов проводится в Таллинне и на Сааремаа. ”Действительно, нарвские семейные врачи пока присылают меньше. На прошлой неделе мы даже свои информационные письма стали переводить на русский, чтобы не было языкового барьера”, — сказала Каделаук.

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Она отметила, что причина может крыться также в статистике, по которой в регионе не так много заболевших. ”Чем больше инфицированных, тем больше желающих сдать анализы и тем больше семейные врачи выдают направлений”, — отметила представитель сети лабораторий.
Также она опровергла слухи о том, что бригада скорой помощи а регионе якобы не приезжает к людям с подозрением на коронавирус. ”По Ляэне- и Ида-Вирумаа при помощи фирмы Eldred c 24 марта курсирует т. н. ”вирумааская” бригада мобильного домашнего тестирования. За это время было обслужено 117 вызовов. К настоящему моменту у всех людей, которые сами не могут на личной машине приехать в мобильные пункты тестирования в Нарве или Кохтла-Ярве, анализы были взяты на дому в тот же день или на следующий”, — заверила Кеделаук.

По словам Евграфова, утверждения о том, будто Нарва не в курсе пандемии, не соответствуют действительности. ”Я сам три дня патрулировал улицы. Все тихо, люди соблюдают правила. В магазинах, аптеках, на улицах люди соблюдают дистанцию и пользуются дезинфицирующими средствами”. Он отметил, что информация предоставляется горожанам на двух языках. В общественных местах вывешены информационные плакаты, людям рассылаются листовки и т. д.

Единственную проблему, по словам мэра, представляет молодежь, игнорирующая правила. ”Мы разгоняем их — они уходят. Но потом возвращаются. Но так по всей Эстонии”, — отметил мэр.

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