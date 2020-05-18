Мэр Нарвы: для выхода из кризиса городу потребуется полтора-два года

"Наш первоначальный прогноз - по налогам недополучим примерно 3 млн евро. Думаю, что он плюс-минус верный. К этим деньгам безусловно надо добавить те расходы, которые мы за эти десять недель понесли дополнительно. Точная сумма будет, скорее всего, в конце месяца", - рассказал мэр Нарвы Алексей Евграфов.

Помимо финансовых потерь, в городе также резко подскочило число безработных. По данным городской управы Нарвы, начиная с 11 марта в городе добавилось почти 600 новых безработных, и, как отметил Евграфов, это число вероятно будет расти и дальше.

По предварительной оценке мэра Нарвы, для выхода из этого кризиса, городу понадобится как минимум полтора - два года.

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