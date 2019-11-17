Мэр Нарвы Алексей Евграфов в интервью RusDelfi: я тремя руками за нормализацию отношений с Россией

- Нарва граничит с Россией. Как часто ты бываешь в России?

- В России бываю раз в месяц, в два месяца, потому что у нас есть города-побратимы в России. Мы работаем, сотрудничаем с Ивангородом. У нас есть общие проекты, это и строительство променадов, развитие портовых зон, поэтому приходится по долгу службы там бывать.

- Полиция безопасности советует политикам, видным людям быть аккуратнее в России. Как ты думаешь, насколько адекватны эти советы?

- У Полиции безопасности есть своя четкая задача, которой они должны следовать. И превентивную работу, безусловно, они в этом направлении должны вести, а дальше у каждого своя голова на плечах.

- Как в Нарве ощущается присутствие России?

- Река у нас общая. Лично я считаю, что преступление не использовать тот потенциал, который нам дает наш восточный сосед. Поэтому я тремя руками за то, чтобы нормализовать отношения с Россией, это даст огромный толчок для развития Нарвы и Ида-Вирумаа в целом.

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