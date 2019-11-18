Мэр Нарвы Алексей Евграфов: Стране важно ощущать, что Нарва — это часть Эстонии. Такая же, как Вильянди и Пайде

Корреспондент RusDelfi Роман Старапопов сделал, возможно, самое подробное интервью с Алексеем Евграфовым. Теперь мы знаем, пьет ли мэр Нарвы алкоголь, за что он попадал на штрафы, кто заказывает музыку в его семье и как на одеяльный бизнес в Нарве повлияла война в Украине.
- На ты, на вы?
- На ты.
- "Привет, город Нарва!" Как тебе эта песня?
- Да, замечательно. Мне она зашла, потому что, во-первых, мы ее спонсировали. Кому-то, я знаю, она не очень понравилась, потому что показывает, может быть, не самые привлекательные места Нарвы. Это рэп. Как я говорил, рэп должен быть провокационным. Это замечательная реклама для Нарвы именно с точки зрения узнаваемости, ведь песня собрала более двух миллионов просмотров (На самом деле уже даже более трех, — прим. RusDElfi).
- Практически нет. Так получилось, что все время занимался спортом. У нас было семь тренировок в неделю. То есть банально не до этого было.
- А как к алкоголю относишься?
- Если после тренировки или игры, то почему бы и нет. Иногда можно.
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Выбираем еду, исходя из того, чего хотят дети, жена — суши или, может быть, мясо.
- Приезжим людям куда сходить в Нарве? Где отдохнуть в плане выпить и в плане культуры?
- Я думаю, Нарва в плане культуры предлагает возможностей чуть ли не больше всех других городов в Эстонии. Ну разве что за исключением Таллинна. А если мы посмотрим календарь культурных событий Нарвы, особенно когда город становится осенней столицей Эстонии, то еженедельно проходит огромное количество мероприятий. И с заведениями общепита ситуация хорошая. Думаю, любой найдет себе на свой вкус заведения.
- Куда сам ходишь? Дома ешь или все-таки где-то в общепите в Нарве?
- На обед я хожу, понятное дело в Нарве, потому что живу я все-таки в Усть-Нарве (Нарва-Йыэсуу — прим. RusDelfi). А в Усть-Нарву ездить далеко. Обед у меня, как правило, минут 15-20, не больше. Получается вырваться. Поэтому обедаю я в Нарве, а по выходным семьей ходим в разные заведения. И опять же, либо в Усть-Нарве, где мы живем, либо в Нарву приезжаем. Выбираем еду, исходя из того, чего хотят дети, жена — суши или, может быть, мясо.
- Ты бывший волейболист…
- Не бывший, настоящий тоже.
- Настоящий?
- Я за ветеранов играю.
- Какие площадки в Нарве? Как оцениваешь по пятибалльной шкале?
- Хочется лучше. Этим мы сейчас занимаемся. Необходимо в Нарве построить новый спортивный холл, который позволит, например, баскетбольную и волейбольную площадки делить на равные три части, тогда это нам позволит приводить сюда различные турниры. Сейчас, к сожалению, в Нарве такой возможности нет, но я знаю вся Эстония ждет, когда у нас появится такой холл, куда можно будет приезжать.
- Правильно ли я понимаю, что твоя первая работа — это охранная фирма ESS, потом Falck?
- Абсолютно верно. Это было в годы университета, наверное, 1998 или 1999 год. На первом курсе, скорее всего.
- Спал на объектах?
- Конечно, спал, у меня даже был штраф. 500 крон, хотя, наверное меньше, 500 крон — это слишком много, не буду врать. И даже фотография у меня была, как я сплю на посту.
- Какая зарплата была тогда? 2500 крон?
- Ну, 2500-3000, в зависимости от количества ночных смен.
- Вот я тоже работал, поэтому и спрашиваю. До того, как прийти в политику, у тебя был бизнес. Что за бизнес? Что за сферы?
- Абсолютно разные. Я занимался и гостиничным бизнесом, открывали гостиницу ”Ингер”, ресторан ”Сальвадор”, которые до сих пор успешно работают. Там я работал пять лет, пока собственник не поменялся. Потом работал пару лет в Elion. Руководил технической службой нашего региона, а так у меня фирма, которая занималась производством байковых одеял. Помните, наверное, с детства, вот эти одеяла, с мишками такие байковые …
- "Недофлис" такой?
- Да, да, да. Но это стопроцентный хлопок. Мы их производили. Закупали хлопок, красили в Германии, либо в Польше, в зависимости от того, какая партия откуда шла, и полностью процесс был вплоть до ворсовальных машин. Законченный цикл мы давали. Фирмы были по обучению. То есть абсолютно разный спектр.
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Одеяльный бизнес стал в разы сложнее, потому что мы ориентировались на Россию, когда произошел конфликт в Украине
- Я так понимаю, что бизнес закончился из-за того, что произошел конфликт между Россией и Украиной?
- Одеяльный бизнес стал в разы сложнее, потому что да, мы ориентировались на Россию, и когда этот конфликт произошел, то в России сделали перетурбацию в своем бизнесе и направили большие инвестиции на развитие местных предприятий. И в России появились фабрики, которые сами делали полный цикл производства. Качество, может быть, у них было на тот момент хуже, чем наше, но за счет границы, пошлин, тому подобного, мы просто были не конкурентноспособными на том рынке.
- Нарва граничит с Россией. Как часто ты бываешь в России?
- В России бываю раз в месяц, в два месяца, потому что у нас есть города-побратимы в России. Мы работаем, сотрудничаем с Ивангородом. У нас есть общие проекты, это и строительство променадов, развитие портовых зон у нас, поэтому приходится по долгу службы там бывать.
- Полиция безопасности советует политикам, видным людям быть аккуратнее в России. Как ты думаешь, насколько адекватны эти советы?
- У Полиции безопасности есть своя четкая задача, которой они должны следовать. И превентивную работу, безусловно, они в этом направлении должны вести, а дальше у каждого своя голова на плечах.
- Хотели ли тебя завербовать в России?
- Слава богу, нет, но вербовка не происходит так, что подошел и спросил: ”Давай я тебя завербую. Пойдешь, не пойдешь ко мне”. Я думаю, это более такой плавный процесс и, иногда ты можешь даже не понимать, что уже где-то с кем-то работаешь. Надеюсь, со мной таких историй не произойдет. Плюсы работы Полиции безопасности в том, что они объясняют, чего можно ожидать и как может выглядеть в принципе эта вербовка. Превентивная работа, которую ведет КаПо, думаю, все-таки дает результат.
- Как в Нарве ощущается присутствие России?
- Река у нас общая. Лично я считаю, что преступление не использовать тот потенциал, который нам дает наш восточный сосед. Поэтому я тремя руками за то, чтобы нормализовать отношения с Россией, это даст огромный толчок для развития Нарвы и Ида-Вирумаа в целом.
- Хорошо. За Нарву?
- За Нарву (поднимают пиво).
- Про жителей Нарвы. Как ты думаешь, какие самые популярные источники информации у них. Это российские каналы или местные, эстонские?
- Сто процентов, я думаю, российские. У большинства ловят программы, которые предлагает Кингисепп, насколько я знаю. Те же НТВ+ тарелки стоят, ”Триколоры”.
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Президент не является источником инвестиций
- В прошлом году приезжала президент Кальюлайд в Нарву, тогда все ожидали, что город использует как-то эту возможность. Почему город это не использовал, не поговорил с ней? В плане каких-то инвестиций можно было на камеру сказать, что мы хотим то-то, то-то. Потом бы она "не отмазалась".
- Во-первых, надо понимать, что президент не является источником инвестиций, у нее нет прямого влияния на какие-то такие процессы. Что дал приезд президента? Всколыхнул внимание к нашему региону, к нашему городу. За это ей огромное спасибо, я ей лично говорил. На самом деле важно всей стране ощущать, что Нарва — это часть Эстонии. Такая же, как Вильянди, Пайде, Курессааре, без разницы. Нарва — такой же эстонский город, в котором живут такие же эстонские граждане. Поэтому к Нарве так же надо относится. Последние несколько лет в Нарву приехало много людей из других регионов Эстонии. Они открыли для себя наш город. Знаю, что даже многие жители Тарту переживали за нас, когда мы участвовали раз в конкурсе на звание Культурной столицы Европы-2024. Поэтому президенту спасибо за то, что она обратила внимание. И это первый президент, который уделяет внимание не потому, что это надо, а потому что это нормально.
- Как относишься к тому, что она говорит по-русски с местными жителями, говорила по-русски?
- Да, супер, огромное ей спасибо за это, потому что это не её родной язык, надо понимать, и говорить не на своем не родном языке, а на языке тех людей, которые живут в твоей стране, это дорогого стоит.
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