Мэр Нарвы Алексей Евграфов: Стране важно ощущать, что Нарва — это часть Эстонии. Такая же, как Вильянди и Пайде

” Выбираем еду, исходя из того, чего хотят дети, жена — суши или, может быть, мясо.

- Приезжим людям куда сходить в Нарве? Где отдохнуть в плане выпить и в плане культуры?

- Я думаю, Нарва в плане культуры предлагает возможностей чуть ли не больше всех других городов в Эстонии. Ну разве что за исключением Таллинна. А если мы посмотрим календарь культурных событий Нарвы, особенно когда город становится осенней столицей Эстонии, то еженедельно проходит огромное количество мероприятий. И с заведениями общепита ситуация хорошая. Думаю, любой найдет себе на свой вкус заведения.

- Куда сам ходишь? Дома ешь или все-таки где-то в общепите в Нарве?

- На обед я хожу, понятное дело в Нарве, потому что живу я все-таки в Усть-Нарве (Нарва-Йыэсуу — прим. RusDelfi). А в Усть-Нарву ездить далеко. Обед у меня, как правило, минут 15-20, не больше. Получается вырваться. Поэтому обедаю я в Нарве, а по выходным семьей ходим в разные заведения. И опять же, либо в Усть-Нарве, где мы живем, либо в Нарву приезжаем. Выбираем еду, исходя из того, чего хотят дети, жена — суши или, может быть, мясо.

- Ты бывший волейболист…

- Не бывший, настоящий тоже.

- Настоящий?

- Я за ветеранов играю.

- Какие площадки в Нарве? Как оцениваешь по пятибалльной шкале?

- Хочется лучше. Этим мы сейчас занимаемся. Необходимо в Нарве построить новый спортивный холл, который позволит, например, баскетбольную и волейбольную площадки делить на равные три части, тогда это нам позволит приводить сюда различные турниры. Сейчас, к сожалению, в Нарве такой возможности нет, но я знаю вся Эстония ждет, когда у нас появится такой холл, куда можно будет приезжать.

Алексей Евграфов ФОТО: Прийт Симсон

- Правильно ли я понимаю, что твоя первая работа — это охранная фирма ESS, потом Falck?

- Абсолютно верно. Это было в годы университета, наверное, 1998 или 1999 год. На первом курсе, скорее всего.

- Спал на объектах?

- Конечно, спал, у меня даже был штраф. 500 крон, хотя, наверное меньше, 500 крон — это слишком много, не буду врать. И даже фотография у меня была, как я сплю на посту.

- Какая зарплата была тогда? 2500 крон?

- Ну, 2500-3000, в зависимости от количества ночных смен.

- Вот я тоже работал, поэтому и спрашиваю. До того, как прийти в политику, у тебя был бизнес. Что за бизнес? Что за сферы?