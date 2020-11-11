Мэр Нарвы Алексей Евграфов отправлен в отставку. Председатель горсобрания сама покинула пост

Заявление о выражении недоверия мэру Нарвы Алексею Евграфову и председателю городского собрания Ирине Янович представили 10 оппозиционных депутатов и голосование по нему было назначено на среду, 11 ноября — для выражения недоверия было необходимо, чтобы его поддержали не менее 16 из 31 депутата горсобрания.

Как сказал ERR один из инициаторов вотума, центрист Тармо Таммисте, нынешняя власть полностью разорвала сотрудничество между городом и государством, в том числе в вопросе государственных гимназий.

Оппозиционный депутат Нарвского горсобрания Катри Райк (фракция "Наша Нарва") также обвинила городские власти в провале программы "справедливого перехода" Европейского союза.

Янович и Евграфов эти обвинения отвергли, при этом накануне голосования стало известно, что Ирина Янович подала в отставку, не дожидаясь исхода голосования.

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