Мэр Нарвы Алексей Евграфов: число пострадавших от сокращений Eesti Energia будет выше, чем 1300 человек

"1300 человек — звучит страшно. Если мы будем учитывать тот факт, что за каждым работником стоят семьи, то пострадают еще больше людей. Также последует удар по фирмам, которые работают со станциями и сотрудничают с предприятием. Число пострадавших опять же увеличится. Безусловно, это крайне негативные обстоятельства.

Без помощи государства этот вопрос закрыть не получится. В Кассе по безработице столько вакансий нет. Несколько недель назад там всего было около 400 вакансий. Естественно, большинство предложений не подходят работникам электростанций", — сказал мэр Нарвы.

Он заверил, что горуправа находится в постоянном диалоге и поднимает важные вопросы.

"Единственное, что может способствовать увеличению рабочих мест — привлечение инвестиций в регион, строительство технопарков. Но все это шаги, которые не принесут скорой пользы, — рассказал Алексей. — Я бы посоветовал не падать духом — это самое главное.

Если есть возможность переобучаться, то нужно это делать. Пользуйтесь теми возможностями, которые уже предлагает Касса по безработице".

На портале Кассы по безработицы (www.tootukassa.ee) на момент 5 июня в Нарве есть 441 вакансия. Из них 5 — в сфере энергетики и добычи природных ресурсов. В сфере строительства, сельского хозяйства и логистики всего 70 предложений по работе.