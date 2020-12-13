13.12.2020, 15:01

Мэр Нарва-Йыэсуу не понимает, почему увеселительные заведения закрываются, а церкви — нет

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эксклюзив RusDelfi
Видео: Прийт Симсон
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Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин говорит, что введенные правительством ограничения непропорциональны, а для борьбы с распространением коронавируса изначально надо было действовать сообща.

По словам Ильина, город еще во время заседания кризисной комиссии принял решение о закрытии кружков по интересам до улучшения ситуации с коронавирусом.

“Эти меры мы продлевали каждую неделю, вплоть до этой, когда уже на уровне государства были введены более жесткие меры, не только касающиеся местного самоуправления, но и различных отраслей бизнеса”, — говорит Ильин, отмечая, что ситуация с распространением коронавируса в регионе все же не была взята должным образом под контроль, поскольку жители Нарва-Йыэсуу могли посещать кружки в соседних городах — Нарве и Силламяэ.

По его словам, ограничительные меры в полной степени могут работать только тогда, когда все самоуправления работают сообща.

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“Для меня немного непонятны введенные правительством ограничения: мы закрываем спа-центры, рестораны и кафе, но в то же самое время оставляем открытыми церкви. Непропорциональные решения. И если мы принимаем радикальные решения, то они должны распространяться одинаково на всех”, — убежден мэр.

Представители туристического сектора, руководители и собственники ресторанов Нарва-Йыэсуу на встрече с мэром возлагали надежду на рождественские праздники и Новый год.

“Потери, которые они несут уже с весны, очень-очень велики. Пообщавшись с руководителями отелей, местных кафе и ресторанов, мы приняли решение, что от лица города будем делать обращение к правительству, чтобы они рассмотрели возможность о выделении дополнительных пособий либо поддержки сферы туризма и отрасли ресторанов. Потому что введенные весной и летом меры были недостаточно эффективны”, — говорит Ильин.

Министр образования и науки Яак Ааб в передаче ETV+ “Интервью недели” призвал жителей Ида-Вирумаа воздержаться от поездок на праздники в Таллинн.

Ильин не видит проблемы в том, что жители Ида-Вирумаа смогут повлиять на ухудшение эпидемиологической обстановки. “Если человек дисциплинированный, соблюдает различные меры, то он сам будет взвешивать это решение. А призывать кого-то не ехать, если таких ограничений нет, я думаю, что это сфера ответственности каждого человека. И неважно — человек из Ида-Вирумаа, Пярну, или Тарту”, — рассуждает мэр.

Город еще в ноябре отменил часть мероприятий, которые должны были проходить в первой половине декабря. На этой неделе были отменили все последующие мероприятия, в том числе салют на Новый год.

Мэр видит проблему в отношении к призыву носить маски, особенно ситуация обстоит остро в торговых центрах, где, по словам, Ильина, довольно большое количество людей не носят маски.

Однако Ильин уверен, что местные жители хорошо информированы о проблеме коронавируса. “Если мы говорим о телевидении, прессе, либо интернете, то объем этой информации достаточен. Я не вижу проблемы в том, что информация не доходит до жителей Ида-Вирумаа”, — говорит мэр и выражает надежду на то, что в следующем году будет улучшение ситуации.

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