Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин не видит причин для отставки

Накануне Лутс, как писал rus.err.ee, обратился в прокуратуру и центральную криминальную полицию с просьбой выяснить, не совершил ли Ильин коррупционное преступление, передают утренние новости ETV+.

Согласно заявлению, мэр подписывал платежные документы, выставленные муниципальным предприятием, в котором он также был председателем совета, что противоречит закону.

Ильин считает, что он действительно совершил ошибку, но не преступление, и уходит в отставку не собирается.

На принятие решения о том, следует ли возбуждать уголовное дело, у правоохранительных органов есть 10 дней.