Медсестра Нарвской больницы: первые два дня после вакцинации болела рука

Точное количество не желающих вакцинироваться не указано, пишет rus.err.ee.

"Мы для себя сделали опросник среди тех медиков, которые отказываются, мы сейчас говорим именно о мединском персонале. В основном они отказываются, потому что не доверяют вакцине. Говорят, что она новая, крупных исследований не было", — рассказала Метелица.

Сама Наталья Метелица вакцине доверят и получила ее одной из первых.

"Первые два дня у меня поболела рука, но потом ничего не было. Я доверяю этой вакцине. Когда мы ходим в ковидное отделение и видим, как люди тяжело болеют, то конечно, ты понимаешь, что риски есть и при вакцинации. Но лучше пусть поболит рука, чем потом быть в таком состоянии", — сказала Метелица.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!