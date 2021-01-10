Медсестра Нарвской больницы: первые два дня после вакцинации болела рука

Среди работников Нарвской больницы есть и те, кто не желает вакцинироваться от коронавируса, в воскресенье сообщила "АК+" со ссылкой на главную сестру Нарвской больницы Наталью Метелицу.
Точное количество не желающих вакцинироваться не указано, пишет rus.err.ee.
"Мы для себя сделали опросник среди тех медиков, которые отказываются, мы сейчас говорим именно о мединском персонале. В основном они отказываются, потому что не доверяют вакцине. Говорят, что она новая, крупных исследований не было", — рассказала Метелица.
Сама Наталья Метелица вакцине доверят и получила ее одной из первых.
"Первые два дня у меня поболела рука, но потом ничего не было. Я доверяю этой вакцине. Когда мы ходим в ковидное отделение и видим, как люди тяжело болеют, то конечно, ты понимаешь, что риски есть и при вакцинации. Но лучше пусть поболит рука, чем потом быть в таком состоянии", — сказала Метелица.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Многим людям вообще не грозит COVID-19: иммунолог назвал причины
Раскрыт самый первый симптом коронавируса
Вы точно этого не знали: зачем в автомобиле возить мыло
Установлен основной источник распространения коронавируса