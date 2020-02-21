”Мечтаю снять анимационный комикс или фэнтези в Кохтла-Ярве”. Юрий Кузин дал RusDelfi сверхпозитивное интервью

Мы с Юрием познакомились при проведении кинофестиваля "КиноФФ" в Кохтла-Ярве, где он c коллегами, а также директор Центра культуры Светлана Короткова прилагали какие-то титанические усилия для того, чтобы всё состоялось, и попутно вдохновляли всех участников и гостей неиссякаемым позитивом. А после того, как люди поучаствовали в проведении такого фестиваля, они, конечно, общаются на ты.

- Юрий, твоя работа в Кохтла-Ярве после участия в больших российских проектах — это дауншифтинг?

- Вовсе нет. Во-первых, Кохтла-Ярве — практически родной для меня город. Когда я сюда переехал, то ходил в третий класс. Так что большая часть жизни у меня прошла здесь. Плюс, в родной Твери, куда ездил на каникулы к бабушке. И мне хочется сделать здесь что-то хорошее. Во-вторых, я ничего не бросал и периодически выезжаю на съемки в Россию, правда, это я чаще совмещал с отпуском. Так что остаюсь без отдыха. А в-третьих, мне очень нравится то, что я делаю.

- Что именно входит в твои обязанности?

- Приходится делать все, начиная от сценария до проведения самого мероприятия. Культура — это очень широкое понятие. Уметь нужно все. Мероприятие нужно придумать, проработать море материала. Сценрарий, режиссура, все должно быть смотрибельно, текст, подводки для ведущих. Конечно, все это совместно делает большой коллектив специалистов. И я часть этой команды. Как говорят в кино, определяем сюжетную или красная линию и добавляем коллегиально детали.