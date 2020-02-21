”Мечтаю снять анимационный комикс или фэнтези в Кохтла-Ярве”. Юрий Кузин дал RusDelfi сверхпозитивное интервью

Юрий Кузин снимался в кино у Сергея Соловьева, работал над проектами ”студии им Горького и Мосфильма” и получал наставления от Олега Янковского. Но затем решил вернуться в Кохтла-Ярве. Город, в котором он оказался в советское время еще школьником. Теперь Юрий совместно с коллегами работает над представлениями местного Центра культуры и мечтает о собственной студии мультипликации. И не просто мечтает, а активно учится на специальных курсах во ВГИКе, чтобы передавать свои знания.
Мы с Юрием познакомились при проведении кинофестиваля "КиноФФ" в Кохтла-Ярве, где он c коллегами, а также директор Центра культуры Светлана Короткова прилагали какие-то титанические усилия для того, чтобы всё состоялось, и попутно вдохновляли всех участников и гостей неиссякаемым позитивом. А после того, как люди поучаствовали в проведении такого фестиваля, они, конечно, общаются на ты.
- Юрий, твоя работа в Кохтла-Ярве после участия в больших российских проектах — это дауншифтинг?
- Вовсе нет. Во-первых, Кохтла-Ярве — практически родной для меня город. Когда я сюда переехал, то ходил в третий класс. Так что большая часть жизни у меня прошла здесь. Плюс, в родной Твери, куда ездил на каникулы к бабушке. И мне хочется сделать здесь что-то хорошее. Во-вторых, я ничего не бросал и периодически выезжаю на съемки в Россию, правда, это я чаще совмещал с отпуском. Так что остаюсь без отдыха. А в-третьих, мне очень нравится то, что я делаю.
- Что именно входит в твои обязанности?
- Приходится делать все, начиная от сценария до проведения самого мероприятия. Культура — это очень широкое понятие. Уметь нужно все. Мероприятие нужно придумать, проработать море материала. Сценрарий, режиссура, все должно быть смотрибельно, текст, подводки для ведущих. Конечно, все это совместно делает большой коллектив специалистов. И я часть этой команды. Как говорят в кино, определяем сюжетную или красная линию и добавляем коллегиально детали.
- Я не мог никак поймать тебя для интервью, ты был в разъедах, это не очень похоже на работу режиссера или координатора, который должен репетировать на сцене.
- А привезти цветы? А декорации? Если нет каких-то элементов, то ищем где арендовать, в Таллинне, в Нарве, в Раквере. И довозим реквизит для оформления сцены, свет, дополнительный декор, тумбы для ваз и так далее. Приходит идея, думаем, где найти и конечно привезти.
- Директор Светлана Короткова сообщила, что особой гордостью дворца являются рояли. Почему?
- Эти рояли раритетные, фирмы ”Эстония” (основана в 1893 году — прим. RusDelfi). И уникальны они номерами. Один из них то ли 6-й, то ли 9-й. То есть из первой десятки роялей, выпущенных этой фирмой. И когда мы обратились за консультацией к специалистам, чтобы обновить полировку, то те были удивлены, что инструменты сохранились за столько лет. Естественно их обновили, перекрасили, отреставрировали полностью. У нас их четыре. Думаю, еще не одно десятилетия они будут радовать зрителей.
- Я так понимаю, что это не единственная раритетная вещь, поскольку Центр культуры и сам выглядит, как дворец, как музей. У вас есть тут свои любимые фишки?
- Есть даже какие-то мистические моменты, что здесь кто-то обитает. Если ты остаешься здесь на ночь. Раньше у нас дежурили администраторы круглосуточно до реставрации дома. Дом дышит, живет, разные звуки, скрипы. Стоит только оказаться в тишине и появляется бурная фантазия Движение невероятное. Кто-то видел какие-то тени.
- Сам дежурил?
- Да, и реально ощущал чье-то присутствие. Но это было до реставрации, тревожные ощущения. Кто-то даже говорил о некой женщине… мистические истории.
- Тебе самому нравится здесь?
- Очень. Конечно волнует момент роста. Моя профессия связана с творчеством. Определенный период времени я работал на телевидении, в кино. Где-то был художником по костюмам, был в группе по режиссуре концертных программ, фестивалей, где-то сам играл. И конечно работа была связана с экспедициями если речь идет о съемках полного метра.
- А можешь рассказать, чем ты гордишься в плане кино?
- У меня нет гордости, скорее полученный опыт взаимодействия с выдающимися людьми, которые вызывают уважение. Когда воспринимаешь фильм с точки зрения зрителя — это одно. Идешь в кинотеатр, смотришь, понравилось или нет. Какие-то эмоции. А другое дело, когда ты работаешь с другой стороны камеры — это пахота. Творчество творчеством, но там довольно серьезная сложная работа. Эмоционально устаешь, дневные и ночные смены, подготовка, отношения тоже бывают в группе разные. И морально бывают очень мощные прессинги. И здесь больше ценен полученный опыт, администрирования, быстрого решения вопросов разной сложности. Как говорят в кино ”За чей счет стоим” и решать надо уже час назад… Это все важные моменты производства. В ”Анне Карениной” у Сергея Соловьева у меня было несколько эпизодов, и посчастливилось пообщаться с Олегом Янковским и Александром Абдуловым. Александр играл Облонского, брата Анны. Они делились опытом. Помогло в будущей профессии.
- Что говорили мэтры?
- Зачастую актер пытается вжиться в роль понять своего героя. И момент был в чем — как это в себе достать, эмоцию, ту которая необходима пример: если у тебя нет опыта боевых действий, или разбитого сердца, или какого-то достижения. Откуда это взять?
- Откуда?
- Чем больше пытаешься это наиграть, тем больше фальши получается. Конечно, есть техники в актерском мастерства и слезы и смех, но, есть один момент который звучит так-Нет ничего более неестественного, чем стараться быть естественным. А как это добыть? Запоминать эмоции, запоминать ощущения, быть бдительным каждый день. Чтобы ты потом мог это в кадре отработать, а точнее прожить это на крупных планах особенно. Есть специальные техники, разработанные различными педагогами, такими как Марк Тревис, например. Которые позволяют актеру это сделать естественно. Конечно, Чехова и Станиславского никто не отменял, это базис, но техника развивается. Техники есть разные. И вот об этом был диалог. Как быть естественным, как жить в кадре.
- Но ведь тебе, если я правильно помню фильм, пришлось и на коне скакать, и офицером быть, а ты же не был офицером в жизни…
- Пришлось полгода учиться верховой езде, как спину держать, как саблей рубить, чтобы с коня не упасть. Там не было батальных сцен, но одно дело, как сидит офицер, или просто сел, как мы говорили, по-деревенски. Как именно держаться, чтобы тебя увидели и поняли: за ним можно идти. К нам приезжали в Пушкин специалисты из кремлевского полка, обучали. Плюс, конечно, есть конный отряд, каскадеры, в исторических картинах практически в каждой съемке. Уроки фехтования, верховая езда необходимы многим актерам. Вспомним "Гардамаринов",
- Где еще зрители могли тебя видеть?
- 10 фильмов, правда роли второго плана , последние несколько лет больше работал в съемочной группе. К примеру фильм ”Моисей Коля”. Фильм о Второй мировой, когда партизан Николай Киселев выводил 300 человек евреев через линию фронта. Не очень известная история. На съемки приезжали дети тех людей, кто был в той группе. Режиссер Сергей Белошников провел очень серьезную работу по подготовке и выбору натуры. Скоро этот фильм выйдет на экран. Фильм под названием ”Анимация” недавно закончился монтаж и озвучка. Там я познакомился с людьми, которые работают в анимации, Режиссер Сергей Серегин его работы ”День рождения Алисы”, ”Ключи от времени” и другие, они меня просто заразили. И сейчас я учусь на режиссуре анимации, чтобы заниматься производством собственных анимационных фильмов. И в планах создать студию.
- Что это будет за студия?
- Буду обучать как делать мультфильм от начала до конца. А пока прохожу профильный курс по ремеслу.
- Насколько это может быть востребовано в Кохтла-Ярве?
- Я думаю, тут много что востребовано. Вообще в городе невероятно много студий вокальных, танцевальных, музыкальная школа, школа искуств, театральные студии, точнее несколько театров. Для детей в плане досуга в Кохтла Ярве и его окрестностях есть все. Я еще не перечисляю разные кружки по интересам. Единственное, от тебя нужно не лениться.
- Ну и еще передвигаться нужно по городу. Его части прилично друг от друга удалены, а например, Нарва очень компактна.
- Да, 9-10 км. Пример: в Ярвеской части дом спорта, дом творчества, наш центр культуры, хоккейная ледовая арена, бассейн. Строится новый спортивный комплекс и бассейн. Футбольный клуб, хоккейный клуб и не один, фигурное катание, гимнастика… Перечислять много можно… Человек, который говорит, что некуда пойти, меня удивляет. Центр культуры работает практически без выходных. Мероприятий больше 400 в год. Очень большой разброс мероприятий на любой вкус, от национальной культуры до эстрады и гастрольных спектаклей. Не нравится в Кохтла Ярве есть концертный зал в Йыхви…
- Твоя студия будет для детей?
- Нет, для любого возраста. Мне осталось пару месяцев, не всегда получается вовремя сделать все домашние задания. Это дополнительное ремесло. Можно даже читать лекции по этому поводу.
- Например?
- Не все знают, что анимация — с латыни это ”оживление”. Также как ”реанимация” — повторное оживление. К примеру лекция по Арт терапии, есть такое направление в детской психологии и не только в детской, остановимся пока на детской. Школа довольно агрессивная среда, ребенок приходит из школы довольно взвинчен, стресс как убирать? Есть методики с простыми рисунками, специалисты это знают. Вернемся к анимации, Вот нарисовали камешку глаза, рот и ожил бедолага лежит у тебя смешной персонаж где-то под дверью и дарит улыбку. Как делать анимационный фильм от самого простого, до самого сложного. Монтаж, озвучка. Озвучка — это самое веселое, но до нее еще нужно добраться. По миллиметру, по кадру. Наш персонаж, нарисованный, вырезанный из картона, вылепленный из пластилина, должен двигаться, покадрово фотографироваться и потом в монтажных программах все это сводится. Нужны определенные мультстанки, которые необходимо построить для этого. Очень много таких студий. Много видео обучающего в интернете. Есть и в Эстонии, хорошие студии . Но почему бы не сделать такое в Кохтла-Ярве. Но вот сейчас я дал интервью, кто-то услышал и сделал быстрее, чем я (смеется). Хотя если ты специалист, конкуренция тебе не страшна.
- У тебя самого есть любимый мультфильм?
- Сейчас я не отдам кому-то предпочтение. Есть какие-то действительно сложные, прорисованные мультфильмы. У меня есть идеи, которые хотел бы реанимировать. То, что не получилось снять как фильм — сделать это в анимации, анимировать раскадровки в комиксы, к примеру в стиле нуар. Или вот, существует невероятный пласт фольклора, который не изведан. Там просто такой полет. Если над этим начать работу, можно серьезный фэнтези сделать так сейчас модно называют сказки и мифы.
- ”Сипсика” планируешь смотреть?
- Мультфильм обязательно посмотрю. А книжка, конечно, у многих была в детстве. И игрушка Сипсик. Помню, даже кукле Сипсику своей сестры дорисовал фингал, до слез ее довел. До сих пор стыдно. Художества, конечно, пришлось потом стирать , а оно не стиралось…
- Последний вопрос. Мы редакцией провели два дня в Кохтла-Ярве. Видели разное. Часто противоречивое. Что бы тебе хотелось поменять в городе?
- Внутреннее отношение у людей. Через какую призму мы смотрим на вещи, так они и отражается и самое интересное множество доводов и подтверждений будет у каждой точки зрения. Что сеем, то и жнем, что держим внутри, то получаем снаружи. Можно всегда найти виноватого, осудить кого-то за собственное несчастье. Всегда кто-то виноват в моем несчастье. Все пришли и сделали тебя несчастным. Чем отличается пессимист от оптимиста? Как в той истории про стакан, можно многими вещами возмущаться, но посмотришь на эти вещи и события с другой стороны и думаешь, да всё же здорово! Можно ждать, а можно взять и начать самому делать, чтоб вокруг себя было красиво. А критика… Я всегда за конструктивный аргумент, умеешь лучше? Покажи, где пример, результат? Каковы усилия таковы и результаты. Сейчас модно кричать поливать друг друга грязью, кстати, самый лучший пиар на скандале, примитивно, но работает, а посмотришь на крикунов, что достиг тот или иной деятель и как? А результаты за спиной там совсем печальные или кроме длинного языка ничего нет. Зато можно прекрасно показать свое нутро испортить о себе мнение, и потом возмущаться если с тобой никто работать не хочет. Если твоя личность определяется должностью, а вдруг нет должности, что останется? Как тебя вспомнят? Об этом забывать не стоит. Покажите пример своих достижений, а если нет примера, то что время тратить на пустые разговоры… Видимо я идеалист.
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