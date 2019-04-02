Мартин Репинский покидает должность старейшины Йыхви и идет в Рийгикогу

Репинский сказал Delfi, что работа в Рийгикогу для него более интересна, чем должность старейшины, на которой он протрудился девять месяцев. Кроме того, ему важно представлять в Рийгикогу интересы Ида-Вирумаа. По словам Репинского, в качестве депутата он сможет более существенно влиять на политические вопросы, чем в качестве старейшины.

На вопрос о том, точно ли Макс Каур станет новым волостным старейшиной, Репинский ответил, что имеются и другие кандидаты, но кто именно, называть не стал. Политик отметил, что соответствующее решение будет принято волостной коалицией и сейчас ясно только одно — должность старейшины отведена Центристской партии.

Как передает rus.err.ee, заявление об отставке было передано председателю волостного собрания Эдуарду Эасту вечером 1 апреля.

"Я благодарю Мартина за такое доверие, но своего согласия занять этот пост я пока не давал. Решение о том, кто может стать новым старейшиной, будут принимать центристы Ида-Вирумаа и Йыхви, а потом и депутаты волостного собрания", — сказал в свою очередь Макс Каур корреспонденту.

Оппозицию решение Мартина Репинского вернуться в Рийгикогу не удивило.

"Мы сейчас в меньшинстве, но на выборах нового старейшины обязательно выдвинем своего кандидата. Думаю, что им станет Айвар Сурва", — сказала председатель оппозиционный фракции "За Йыхви" Нийна Негласон.

По словам Негласон, у нее нет уверенности в том, что после ухода Репинского волна сокращений чиновников, которую он инициировал, прекратится.