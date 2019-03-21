Мартин Репинский начал активно избавляться от неугодных работников

Еще прошлым летом, сменив кресло депутата Рийгикогу на пост волостного старейшины, Репинский пообещал не устраивать кадровых чисток, но за 9 месяцев его мнение поменялось, пишет в четверг, 21 марта, портал новостей вещания ERR.ee со ссылкой на ”Северное побережье”.

В последние дни без работы остались волостной секретарь, глава социальной службы и бухгалтер. Предложение покинуть пост было сделано и директору Центральной библиотеки Ингрид Спитц, которая должна представить свой ответ к пятнице. По ее словам, такая инициатива со стороны Репинского показалась ей странной, поскольку до сих пор к ее работе не было никаких нареканий.

Сам Мартин Репинский говорит, что работать в управе будут те чиновники, которые подходят для его команды и которые способны развивать волость даже в том случае, если он сам решит вернуться в Рийгикогу.

На вопрос, сколько в Йыхви чиновников, которых он не хочет видеть в своей команде, Мартин Репинский отвечать не пожелал.