01.11.2019, 10:30

Марко Михкельсон в Ида-Вирумаа: вопрос благополучия местных напрямую связан с безопасностью Эстонии

 (11)
EST
Marko Mihkelson
Marko MihkelsonFoto: Ilmar Saabas

По словам вице-председателя парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсона, который побывал с визитом в Ида-Вирумаа, вопрос благополучия местных напрямую связан с безопасностью Эстонии.

”Для того, чтобы сохранить и увеличить уже имеющийся уровень, следует непрерывно вести двусторонний диалог с местными жителями, обязательно быть в курсе их забот и, в свою очередь, разъяснять позицию Эстонии на международной арене в той или иной ситуации”, — сказал Михкельсон.

”На состоявшихся встречах в Йыхви и Кохтла-Ярве в центре внимания были вопросы энергетической безопасности и климата, и, безусловно, их непосредственное влияние на будущее Ида-Вирумаа”.

В рамках визита в Ида-Вирумаа Марко Михкельсон провёл встречи с учениками и педагогами Йыхвиской гимназии и Кохтла-Ярвеской гимназии, с сотрудниками Вирумааского колледжа Таллиннского Технического Университета, а также презентовал свою новую книгу в Центральной библиотеке Йыхви.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: