26.03.2019, 15:00

Максим Волков: большинство решений в Нарве принимались Вороновым, структура власти доживает последние дни

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Роман Старапопов
Роман Старапопов
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Максим Волков: большинство решений в Нарве принимались Вороновым, структура власти доживает последние дни
Maksim VolkovErakodu

Сегодня Центральная криминальная полиция задержала восемь должностных лиц города Нарвы. Среди них член горсобрания Алексей Воронов. Бывший вице-мэр Нарвы и заместитель председателя нарвского округа Центристской партии Максим Волков говорит, что не удивлен тому, что должностным лицам были предъявлены подозрения в коррупции.

”Люди, которые сейчас находятся во власти, достаточно долго держат город. Зная этот механизм, я не удивлен тому, что нарвским чиновникам предъявлено очередное подозрение”, — заявил центрист Максим Волков.

30 сентября 2015 года вице-мэр Нарвы Максим Волков подал заявление об отставке. Сейчас он объясняет причину своего ухода тем, что его не устраивал подход, который доминировал во властных коридорах Нарвы в принятии решений, а также как функционировал и, кстати, по сей день функционирует механизм нарвской власти.

”Этот механизм существует сам по себе, вне зависимости от партийной принадлежности. Люди, которые держат власть в городе, меняли разные партийные флаги. Я не удивлен тому, что предъявлено очередное подозрение”, — заявил Волков.

По его словам, большинство решений в Нарве принимались одним человеком — членом горсобрания Алексеем Вороновым, который сосредоточил большинство рычагов влияния в городе в своих руках.

”Вся проблема именно в структуре, когда есть замкнутый кружочек людей, которые между собой принимают решение исходя из сторонних интересов. Сейчас на вершине этой конструкции находится Алексей Воронов. Но это, видимо, его последние дни. Совершенно понятно, что эта структура нарвской власти себя изжила. Все это себя исчерпало и доживает последние дни”, — уверен Волков.

Центрист сегодня находится в Нарве. Он рассказал, что Центристская партия вечером намерена провести переговоры с бывшими членами центристской фракции, которые покинули ее в августе 2018 года по причине того, что оказались заложниками ситуации, а также с оппозиционными депутатами от Meie Narva.

Цель переговоров — создание новой коалиции, чтобы в Нарве появилась нормальная, понятная и прозрачная власть. ”Чтобы в городе прекратилось доминирование структуры, в которой несколько серых кардиналов. Они принимают решения исходя из личных амбиций, а не интересов города. По крайней мере это следует из нынешнего подозрения, которое предъявила прокуратура”, — добавляет Волков.

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