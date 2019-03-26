Максим Волков: большинство решений в Нарве принимались Вороновым, структура власти доживает последние дни

”Люди, которые сейчас находятся во власти, достаточно долго держат город. Зная этот механизм, я не удивлен тому, что нарвским чиновникам предъявлено очередное подозрение”, — заявил центрист Максим Волков.

30 сентября 2015 года вице-мэр Нарвы Максим Волков подал заявление об отставке. Сейчас он объясняет причину своего ухода тем, что его не устраивал подход, который доминировал во властных коридорах Нарвы в принятии решений, а также как функционировал и, кстати, по сей день функционирует механизм нарвской власти.

”Этот механизм существует сам по себе, вне зависимости от партийной принадлежности. Люди, которые держат власть в городе, меняли разные партийные флаги. Я не удивлен тому, что предъявлено очередное подозрение”, — заявил Волков.

По его словам, большинство решений в Нарве принимались одним человеком — членом горсобрания Алексеем Вороновым, который сосредоточил большинство рычагов влияния в городе в своих руках.

”Вся проблема именно в структуре, когда есть замкнутый кружочек людей, которые между собой принимают решение исходя из сторонних интересов. Сейчас на вершине этой конструкции находится Алексей Воронов. Но это, видимо, его последние дни. Совершенно понятно, что эта структура нарвской власти себя изжила. Все это себя исчерпало и доживает последние дни”, — уверен Волков.