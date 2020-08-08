Lux Express открыла новую остановку в центре Нарвы

На сегодняшнем торжественном мероприятии в Нарве Хуго Осула, учредитель уже более 25 лет оперирующей междугородним автобусным движением компании Lux Express, сказал, что миссия предприятия заключается в том, чтобы предложить путешественникам удобную первоклассную услугу: ”Это выражается не только в наших комфортабельных автобусах, каждое мягкое сиденье в которых похоже на личный домашний кинотеатр пассажира, где можно смотреть фильмы на трех языках, слушать музыку — от популярной до классики, — а также пить во время поездки чай или кофе. Для нас также важно, чтобы автобусные остановки Lux Express располагались в наиболее удобных для пассажиров местах”.

Новая остановка, открытая перед центром Fama Keskus, возникла исключительно в результате инициативы частного сектора и именно в ответ на пожелания жителей Нарвы и других пассажиров. ”Поскольку наши нарвские пассажиры годами жаловались, что нынешний автобусный вокзал Нарвы находится далековато от центра города, в сотрудничестве с Fama Keskus мы решили пойти людям навстречу и наконец организовать остановку в самом оживленном месте Нарвы, — добавил Осула. — Да, наши автобусы будут по-прежнему останавливаться на нынешнем автовокзале на улице Ваксали, но новое сердце линии Таллинн-Нарва-Таллинн теперь находится прямо здесь, напротив Fama Keskus”.

По словам исполнительного директора Fama Keskus и Astri Keskus Тармо Клейманна, примечательно, что от идеи до создания новой автобусной остановки прошло всего два месяца. ”Благодаря быстрой работе и понимающему отношению городской управы Нарвы, а также эффективному сотрудничеству представителей центра и автобусной компании долгожданное для жителей города решение было реализовано очень быстро”, — добавил Клейманн.

Если в будущем вы захотите отправить товары автобусом из Нарвы в столицу или в другие города, очень важно помнить, что вместе с автобусами Lux Express офис Cargobus также переезжает в Fama Keskus из нынешнего здания железнодорожного и автобусного вокзала.

Наряду с торжественным открытием остановки, сегодня перед центром Fama была запущена новая сеть маршрутов Lux Express Таллинн-Нарва. Со вчерашнего для августа Lux Express курсирует между Таллинном и Нарвой до 10 раз в день, каждый раз останавливаясь в Силламяэ и Йыхви. Также возобновлено и автобусное сообщение на маршрутах Нарва-Раквере и Раквере-Таллинн. Для прибывающих из Кохтла-Ярве пассажиров добавятся стыковки в направлении Таллинна и Нарвы.