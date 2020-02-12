Лидеры VKG: государство должно компенсировать сланцевому сектору ущерб от Зеленого курса ЕС

"Эстонское сланцевое масло очень успешно конкурирует на мировом топливном рынке, и спрос на него постоянно растет. В то же время, ужесточающиеся требования климатической политики угрожают больше всего именно сланцевой промышленности Эстонии. Обеспечение функционирования очень важной для Эстонии, а особенно для Ида-Вирумаа экономической отрасли в период 2030+ возможно лишь в том случае, если будет диалог между производственниками и законодателями и у эстонского государства будет четкая позиция в области экономической политики, которая будет представлена в институтах ЕС", — отмечают лидеры VKG.

Лидеры VKG придают большое значение обеспечению производства сланцевого масла до тех пор, пока в стране не будут сформированы новые секторы экономики, обеспечивающие аналогичные налоговые поступления в госбюджет.

Эстония получит 125 миллионов евро из Справедливого переходного фонда ЕС, что является самым высоким показателем с точки зрения расчета на душу населения — 95 евро. Хотя эстонские политики были очень рады такой сумме, руководители VKG отметили, что это сравнимо с поступлением налогов от сланцевого сектора за один год.