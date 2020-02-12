12.02.2020, 07:50

Лидеры VKG: государство должно компенсировать сланцевому сектору ущерб от Зеленого курса ЕС

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VKG tehased Kohtla-Järvel
VKG tehased Kohtla-JärvelFoto: Tanel Meos

Руководители Viru Keemia Grupp (VKG) попросили правительство подтвердить, что Европейский зеленый курс не повлияет на уже сделанные в производство сланцевого масла инвестиции или в противном случае государство должно будет их компенсировать.

Член совета VKG Прийт Пийлманн и председатель правления VKG Ахти Асманн направили письмо премьер-министру Юри Ратасу и возглавляемому им правительству, в котором указали, что Европейский зеленый курс должен гарантировать защиту уже сделанных в производство сланцевого масла инвестиций, пишет rus.err.ee.

"Эстонское сланцевое масло очень успешно конкурирует на мировом топливном рынке, и спрос на него постоянно растет. В то же время, ужесточающиеся требования климатической политики угрожают больше всего именно сланцевой промышленности Эстонии. Обеспечение функционирования очень важной для Эстонии, а особенно для Ида-Вирумаа экономической отрасли в период 2030+ возможно лишь в том случае, если будет диалог между производственниками и законодателями и у эстонского государства будет четкая позиция в области экономической политики, которая будет представлена в институтах ЕС", — отмечают лидеры VKG.

Лидеры VKG придают большое значение обеспечению производства сланцевого масла до тех пор, пока в стране не будут сформированы новые секторы экономики, обеспечивающие аналогичные налоговые поступления в госбюджет.

Эстония получит 125 миллионов евро из Справедливого переходного фонда ЕС, что является самым высоким показателем с точки зрения расчета на душу населения — 95 евро. Хотя эстонские политики были очень рады такой сумме, руководители VKG отметили, что это сравнимо с поступлением налогов от сланцевого сектора за один год.

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