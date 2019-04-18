Легендарные нарвские развалины бывшего ДК могут продать. В парке рядом с ним появится точка общепита или общественный туалет?

Он дал информацию, что собственник собирается произвести оценку здания и выставить его на продажу. ДК Герасимова попытаются продать Стало известно, что проживающий в России собственник ДК Герасимова намерен выставить развалины здания на продажу.

Департамент городского хозяйства начал производство по предписанию в связи с нарушением закона об отходах вокруг здания и в нереконструируемой части парка. Сроком исполнения предписания указано 15 мая и величина принудительных денег в случае неисполнения — 5000 евро.

Также представители городской власти встречались с собственниками другого объекта в парке у ДК Герасимова — бывшей танцевальной площадки.

Два нарвских предпринимателя подтвердили свой интерес к этой недвижимости, среди вариантов использования её были идеи организовать на данной территории точку общественного питания или платный туалет.

Напомним, что город выделил значительную сумму — более полумиллиона евро на приведение территории парка в порядок.