Лавина сокращений в энергетическом секторе грозит погрести под собой Ида-Вирумаа

Сегодня в резиденции правительства встречаются премьер, министры финансов, экономики и социальных дел с энергетиками, которые считают, что если не поставить заслон сокращениям, что Ида-Вирумаа может постигнуть социальная катастрофа.

”На произведенную в России и Белоруссии по демпинговым ценам электроэнергию нужно ввести защитные пошлины, чтобы остановить волну сокращений в энергетической сфере, — считает председатель Союза профсоюзов работников энергетической сферы Сандер Вайкма — К августу будет сокращено 500 человек, во второй половине года — еще 500, но ничего не предпринимается”.

По мнению профсоюзов, в этой ситуации все три страны Балтии могли бы договориться в отношении введения защитных пошлин на дешевую электроэнергию с третьих стран. ”Мы хотим, что эстонские электростанции работали в равных конкурентных условиях. Для нас выбросы углекислого газа дорожают, а в отношении энергии, произведенной в России и Белоруссии, эти нормы не действуют”, — говорит Вайкма.

Он призывает не доводить дело до демонстраций и забастовок: ”Мы надеемся, что правительство запустит программу помощи до того, что грянет настоящий кризис, и соберет совещание с участием профсоюзов, работодателей и правительства”.