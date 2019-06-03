03.06.2019, 14:30

Лавина сокращений в энергетическом секторе грозит погрести под собой Ида-Вирумаа

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rus.delfi.ee
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Лавина сокращений в энергетическом секторе грозит погрести под собой Ида-Вирумаа
Karin Kaljuläte

Министерство экономики считает, что решением сложной ситуации, связанной с крупными сокращениями в энергетике, может стать строительство новых заводов по производству масла.

Сегодня в резиденции правительства встречаются премьер, министры финансов, экономики и социальных дел с энергетиками, которые считают, что если не поставить заслон сокращениям, что Ида-Вирумаа может постигнуть социальная катастрофа.

”На произведенную в России и Белоруссии по демпинговым ценам электроэнергию нужно ввести защитные пошлины, чтобы остановить волну сокращений в энергетической сфере, — считает председатель Союза профсоюзов работников энергетической сферы Сандер Вайкма — К августу будет сокращено 500 человек, во второй половине года — еще 500, но ничего не предпринимается”.

По мнению профсоюзов, в этой ситуации все три страны Балтии могли бы договориться в отношении введения защитных пошлин на дешевую электроэнергию с третьих стран. ”Мы хотим, что эстонские электростанции работали в равных конкурентных условиях. Для нас выбросы углекислого газа дорожают, а в отношении энергии, произведенной в России и Белоруссии, эти нормы не действуют”, — говорит Вайкма.

Он призывает не доводить дело до демонстраций и забастовок: ”Мы надеемся, что правительство запустит программу помощи до того, что грянет настоящий кризис, и соберет совещание с участием профсоюзов, работодателей и правительства”.

Из министерства экономики сообщили, что для сохранения рабочих мест нужно приступить к строительству новых заводов по производству сланцевого масла, для чего политикам нужно найти необходимые деньги. Решение по этому вопросу должен принять совет Eesti Energia. В то же время, о планах Eesti Energia по смягчению ситуации пока неизвестно.

„Людям страшно, по самому мрачному сценарию источник дохода могут потерять более чем 6000 человек”, — говорит руководитель профсоюза нарвских энергетиков Андрей Зайцев.

"Мы говорим о социальной катастрофе в регионе, где и без того высока безработица. Говорим о провале в климатической политике. Говорим о энергетической безопасности, ведь если Eesti Energia ”сложит инструменты”, то мы окажемся в полной зависимости от импортной электроэнергии, когда без российской энергии нам не обойтись”, — предупреждает Вайкма.

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