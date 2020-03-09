Курс рубля рухнул, но нарвитяне пока не бегут в Ивангород за телевизорами, смартфонами и золотом

Хотя в небольших обменниках Нарвы курсы валют отличаются, но несущественно — никто не спешит опускать цену рубля и за 1 евро можно получить не более 76 рублей.

На международном рынке Forex стоимость евро в понедельник достигала 86 рублей, а Московская биржа не работала в связи с перенесенным по случаю 8 Марта выходным днем.

”У нас за евро сейчас можно получить 76 рублей, а это даже больше, чем курс в питерском банке на Лиговском проспекте, на который мы всегда ориентируемся”, — сказала Delfi работница небольшого нарвского обменника, расположенного рядом с таможенно-пограничным пунктом ”Нарва-1”.

Мы проверили через интернет курсы валют в банках Санкт-Петербурга, и убедились, что во многих из них курсы не обновлялись с прошлой недели и соответствуют нарвскому уровню. Но, например, в Сбербанке евро уже можно продать за 81 рубль 42 копейки. В Альфа-банк за евро дают 82.77 рублей. Эстонский Swedbank в понедельник покупает евро за 81.9 рублей.

Надо полагать, что нарвские обменники уже во вторник скорректируют свои курсы, вслед за открытием после выходных всех российских банков