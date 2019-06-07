Кризис на рынке труда в Ида-Вирумаа обрушит цены на недвижимость

Роозивяли прогнозирует, что сокращение числа рабочих мест вынудит многих жителей Ида-Вирумаа переехать в другие уезды с большими потребностями в рабочей силе, поскольку именно отсутствие подходящего места работы является одной из основных причин смены места жительства и переезда людей в города. Смена места жительства увеличивает активность на рынке недвижимости, а если предложение растет быстрее спроса, следует падение цен. ”В результате падения рынка тем, кто хочет переехать, сложнее продать свое имущество. Для заинтересованных в покупке снижение цен — вещь позитивная, но уменьшение стоимости имущества означает также, что о кредите ходатайствовать становится сложнее, поскольку банки требуют в таких случаях больший первый взнос или наличие дополнительного залога”, — пояснил Роозивяли.

Согласно статистике Земельного департамента за 2018 год, в течение года в Ида-Вирумаа было совершено 2160 сделок купли-продажи квартирной собственности по средней цене в 248 евро за квадратный метр. Ниже, чем в Ида-Вирумаа, средняя цена за квадратный метр была только в Валгамаа и Йыгевамаа, а в Ярвамаа находилась на таком же уровне. Во всех прочих уездах Эстонии рыночная стоимость квартир была выше. В 2018 году в Ида-Вирумаа было совершено 8% всех имевших место в Эстонии сделок с недвижимостью, тогда как стоимость сделок в этом уезде составила всего 2,3% стоимости всех сделок в стране. Если цена средней по Эстонии сделки с недвижимостью составляла 69 876 евро, то в Ида-Вирумаа цена сделки держалась в пределах 20 000 евро, снизившись по сравнению с предыдущим годом примерно на 7000 евро.

Руководитель восточного региона Pindi Kinnisvara Рене Зорин уточнил, что спрос на жилые площади и стоимость недвижимости в Ида-Вирумаа заметно разнятся в зависимости от региона: ”Наиболее высоко ценящиеся квартиры в Ида-Вирумаа расположены в пограничной Нарве. В этом году в отношении нарвских квартир было заключено 330 договоров купли-продажи по средней цене в 408 евро. В расположенном же всего в 50 километрах Кохтла-Ярве ситуация совершенно иная — в этом году там заключено примерно столько же сделок, но средняя цена квадратного метра этих 350 сделок составляет 114 евро”. Если также сравнить среднеарифметическую и медианную цены, разница в цене квадратного метра квартир в Нарве и Кохтла-Ярве окажется 4,5-кратной. ”Еще более драматической является ситуация в Кивиыли, где цена квадратного метра квартир составила 52 евро”, — добавил Зорин и пояснил, что низкие цены на недвижимость обусловлены тем, что из Ида-Вирумаа уехало много людей и там можно найти целые кварталы стоящих пустыми многоквартирных домов.

По данным Департамента статистики, именно в Ида-Вирумаа расположены наименее плотно заселенные регионы стран — например, не заселенными остаются 78% волости Алутагузе и 73% волости Люганузе. Среди городов Эстонии доля незаселенной земли наиболее высока в Нарва-Йыэсуу, где не заселены целых 72% городской территории. Новых домов в Ида-Вирумаа строят мало — всего 2,9% жилого фонда региона построены в этом тысячелетии, т.е. за последние 19 лет.

Число активных объявлений в разбивке по уездам (суммарно о продаже и об аренде):

Харьюмаа 11 797

Тартумаа 2256

Пярнумаа 2241

Ида-Вирумаа 2110

Сааремаа 778

Ляэне-Вирумаа 516

Ляэнемаа 482

Рапламаа 450

Вильяндимаа 427

Валгамаа 313

Йыгевамаа 288

Вырумаа 258

Ярвамаа 221

Пылвамаа 213

Хийумаа 189