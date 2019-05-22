Кристина Каллас, Яна Тоом и Катри Райк сошлись во мнении по поводу будущего сланцевой энергетики

Явка на выборах в Европарламент в Эстонии всегда была скромной, а нарвитяне традиционно демонстрируют минимальную активность. Как убедить их отдать свой голос?

"Мы не всегда понимаем, что решения, принимаемые в ЕС, напрямую влияют на жизнь в Эстонии, но с отрывом лет в 7-10. Решение о закрытии блоков на Нарвских электростанциях было принято в 2010 году, а людей сократили в 2019-м. Прошло 9 лет. То, за что мы проголосовали вчера и за что проголосуем завтра, неизбежно изменит нашу жизнь, но изменения произойдут лет через 5-10, — сказала Яна Тоом. — Поэтому возникает иллюзия, что наши решения не играют никакой роли. Шесть человек — это на самом деле очень много, если они сотрудничают друг с другом".

Судьба сланцевой энергетики Эстонии остается одним из важнейших вопросов, зависящим от решений на уровне ЕС.

"Не знаю, насколько мы гордимся сланцевой энергетикой. Она, конечно, дает рабочие места и ВВП, но "гордимся" — это слишком позитивно сказано. Скорее мы не видим ей альтернативы. Мы хотели бы видеть другие возможности для трудоустройства, работу, которая не настолько тяжелая, как в сланцевом секторе. Например, сидеть за компьютером и получать ту же самую зарплату. Но вариантов нет, вот в чем дело. Перед тем, как закрывать сланцевую отрасль, надо говорить именно о той альтернативной экономике, которую будем развивать. И у депутата Европарламента есть возможность повлиять на то, чтобы такая альтернатива появилась", — отметила Кристина Каллас.