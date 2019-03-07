Кристина Каллас покидает должность директора Нарвского колледжа

”Дорогие друзья! Я решила сосредоточиться на политике и руководстве ”Ээсти 200”. В связи с этим я ухожу с поста директора Нарвского колледжа, поскольку занимать две руководящие должности одновременно невозможно”, — написала Каллас и добавила, что продолжит работу в колледже в качестве научного сотрудника и преподавателя.

”Вы по-прежнему будете меня видеть в Нарве. Я буду поддерживать колледж пока не будет найден новый руководитель, а дальше буду заниматься научной работой в сфере интеграции”, — сообщила она.

На этой неделе ”Ээсти 200” сообщила, что партия планирует участвовать в выборах в Европарламент.