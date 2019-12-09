Кристина Каллас: центристы привыкли назначать руководство школ исходя из партийных интересов, но школой должна управлять община

Волость сняла директора Хейди Уусталу с должности по причине того, что она разрешила провести в помещениях школы собрание молодежного крыла Партии реформ, где якобы попытались организовать смену власти в Кивиыли. В Кивиыли сейчас находятся у власти Центристская партия и Isamaa.

Кристина Каллас считает, что главная ошибка волости состояла в том, что они считали, что школа принадлежит волостной управе, и если кому-то из членов правления не нравится директор, то его можно просто сместить. "Но школа принадлежит общине, и община хочет, чтобы их школой руководила Хейди Уусталу".

Каллас отмечает, что Центристская партия уже привыкла назначать руководство школ в Ида-Вирумаа исходя из партийных интересов и это стало их типичным стилем управления, но поведение Isamaa ее расстраивает.

Она отмечает, что если центристского русскоязычного избирателя конфликт вокруг Кивиылиской первой средней школы мало касается, то Isamaa в данном случае пошла против своих избирателей.