09.12.2019, 11:41

Кристина Каллас: центристы привыкли назначать руководство школ исходя из партийных интересов, но школой должна управлять община

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Kristina Kallase intervjuu Krister Parisega
Kristina KallasFoto: Madis Veltman

Глава "Ээсти 200" Крситина Каллас считает, что из-за увольнения директора Кивиылиской первой средней школы Хейди Уусталу старейшина и волостная управа Люганузе должны уйти в отставку.

Волость сняла директора Хейди Уусталу с должности по причине того, что она разрешила провести в помещениях школы собрание молодежного крыла Партии реформ, где якобы попытались организовать смену власти в Кивиыли. В Кивиыли сейчас находятся у власти Центристская партия и Isamaa.

Кристина Каллас считает, что главная ошибка волости состояла в том, что они считали, что школа принадлежит волостной управе, и если кому-то из членов правления не нравится директор, то его можно просто сместить. "Но школа принадлежит общине, и община хочет, чтобы их школой руководила Хейди Уусталу".

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Каллас отмечает, что Центристская партия уже привыкла назначать руководство школ в Ида-Вирумаа исходя из партийных интересов и это стало их типичным стилем управления, но поведение Isamaa ее расстраивает.

Она отмечает, что если центристского русскоязычного избирателя конфликт вокруг Кивиылиской первой средней школы мало касается, то Isamaa в данном случае пошла против своих избирателей.

"Советую всем челнам волостного совета от Isamaa прочитать имена и комментарии подписавших петицию людей, чтобы понять, что из-за этого конфликта вы потеряли избирателей", — подчекривает Каллас.

Она добавила, что у политиков еще есть шанс исправить ситуацию: "Я призываю вас подкреплять свои слова действиями — быть на стороне общины, поддерживать хорошее образование, эстоноязычную школу и не ставить партийную политику выше всего этого".

В заключение Каллас выразила убеждение, что управление школами нужно исключить из компетенции местных самоуправлений, так как на данный момент во многих самоуправлениях школа и община оказываются слабее политической власти.

"Школа принадлежит общине, и управлять ею должна община". Роль государства — помогать и поддерживать как финансово, так и в вопросах управления, а местное самоуправление должно предоставлять здания, кружки по интересам и финансирование общественной деятельности", — считает Каллас.

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