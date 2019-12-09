Кристина Каллас: центристы привыкли назначать руководство школ исходя из партийных интересов, но школой должна управлять община

"Советую всем челнам волостного совета от Isamaa прочитать имена и комментарии подписавших петицию людей, чтобы понять, что из-за этого конфликта вы потеряли избирателей", — подчекривает Каллас.
Она добавила, что у политиков еще есть шанс исправить ситуацию: "Я призываю вас подкреплять свои слова действиями — быть на стороне общины, поддерживать хорошее образование, эстоноязычную школу и не ставить партийную политику выше всего этого".
В заключение Каллас выразила убеждение, что управление школами нужно исключить из компетенции местных самоуправлений, так как на данный момент во многих самоуправлениях школа и община оказываются слабее политической власти.
"Школа принадлежит общине, и управлять ею должна община". Роль государства — помогать и поддерживать как финансово, так и в вопросах управления, а местное самоуправление должно предоставлять здания, кружки по интересам и финансирование общественной деятельности", — считает Каллас.
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