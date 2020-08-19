19.08.2020, 15:46

Коронавирус выбил из строя команду спасателей Кохтла-Ярве

 (2)
EST 22
päästeõppus teletornis
Foto on illustreeriv.Foto: Siim Lõvi

На выходных у спасателя из Кохтла-Ярве тест на коронавирус дал положительный результат. Кохтла-ярвеский командный пункт закрыли и продезинфицировали, сообщает Спасательный департамент.

Другие спасатели, контактировавшие с инфицированным лицом, прошли тестирование. Их тесты дали отрицательный результат.

Отделение в Кохтла-Ярве остается закрыто до получения результатов повторного тестирования на следующей неделе. Департамент отвечает, что спасательные услуги в регионе по-прежнему предоставляются — на помощь придут спасатели из Йыхви.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
Читайте также: