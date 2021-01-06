Коронавирус в Пюхтицком монастыре: умерли несколько монахинь и духовник

Об этом в среду радионовостям ERR рассказал член Синода Эстонской православной церкви Московского патриархата Сергей Мянник.

"К сожалению, умерли несколько монахинь, и скончался духовник обители протоиерей Дмитрий после коронавирусной инфекции, но я вчера разговаривал с матушкой игуменьей, у них все-таки идет более-менее на поправку, сестры выздоравливают, и сейчас уже такой опасности и угрозы нет. Есть еще несколько монахинь, которые болеют, но из самой тяжелой ситуации монастырь уже вышел", — отметил Мянник.

В декабре Пюхтицкий монастырь был временно закрыт.

То, как коронавирус проник на территорию монастыря, чиновники Департамента здоровья установить не смогли.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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