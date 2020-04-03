Коронавирус клиентам Нарвского дома призрения, скорее всего, передали его работники

Между тем, можно предположить, что именно социальные работники принесли в дом попечения вирус. Во всяком случае, то, что заболевшие клиенты дома попечения друг с другом не общались, другие варианты практически исключает.
Вчера в интервью ”Северному побережью” заведующая домом попечения Татьяна Стольфат выразила сомнение, что пятеро обитателей дома действительно заразились коронавирусом. Она сделала такое предположение на том основании, что пожилые люди, у которых обнаружили вирус, находятся в разных частях дома попечения и не контактируют друг с другом, а также у некоторых из них ограничены возможности передвижения.
Так или иначе, сомнения в точности результатов тестов, подкрепляемые хорошим самочувствием пяти предполагаемых заболевших клиентов дома, подвигли к тому, что в пятницу у них взяли повторные пробы.
По словам Татьяны Стольфат, обстановка на данный момент в Нарвском доме попечения стабильная.
”Не боятся ли клиенты? Выйдете на улицу и спросите прохожих, не боятся ли они — опасения есть у всех, — говорит Стольфат. — Но в целом морально все держатся хорошо. Работа Дома попечения идет, и для клиентов мало, что изменилось”.
Нет ли у нее претензии к государству, к системе здравоохранения, в том смысле, что на Нарвский дом попечения так поздно обратили внимание, а не начали систематические проверки хотя бы пару недель назад?
"Нет, таких претензий нет, — говорит Стольфат. — Ведь все понимают, сколько задач сейчас решают структуры Министерства социальных дел, сколько проблем. Я нахожусь в постоянном контакте с работниками разных служб и вижу их заинтересованность в оказании помощи".
Нарвский инспектор Департамента здоровья Светлана Кузнецова сказала Delfi, что других заболевших коронавирусом COVID-19 нарвитян последние тесты не выявили. То есть на данный момент лабораторно подтвержденный диагноз COVID-19 поставлен 20-летнему работнику нарвского McDonalds, пяти жителям Нарвского дома попечения и двум его работникам.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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