Коронавирус клиентам Нарвского дома призрения, скорее всего, передали его работники

В четверг стали известны результаты тестов на коронавирус, сделанных 130 жителям Нарвского дома попечения, являющихся в абсолютном большинстве глубоко пожилыми людьми. Пробы на COVID-19 в пяти случаях оказались положительными.

Все пятеро чувствуют себя сравнительно хорошо — симптомов COVID-19 у них не наблюдалось и в первой половине пятницы.

Заведующая домом попечения Татьяна Стольфат сказала Delfi, что все пятеро содержатся отдельно, а условия созданные для них можно сравнить с условиями в инфекционном отделении больницы.

”За этими клиентами круглосуточно наблюдает профильный врач. Они не соприкасаются с другими жильцами дома. Питаются из одноразовой посуды”, — сообщила Стольфат.

Сразу после того, как стало известно о положительном результате взятых у пяти клиентов дома проб, было принято решение провести тестирование всех работников социального учреждения. При этом проверяли не только трудящихся непосредственно в стенах дома.

”Было протестировано 69 работников, так или иначе соприкасающихся с домом попечения”, — информирует Татьяна Стольфат.

Вопрос, происходили ли контакты двух заболевших специалистов Нарвского центра социальной работы (обеспечивающего функционирование не только Дома попечения, но и Социального (”ночлежного”) дома, а также Детского приюта) с заболевшими клиентами Татьяна Стольфат предпочла оставить без комментариев.