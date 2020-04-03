03.04.2020, 15:09

Коронавирус клиентам Нарвского дома призрения, скорее всего, передали его работники

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Роман Викулов
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Коронавирус клиентам Нарвского дома призрения, скорее всего, передали его работники
Foto: Roman Vikulov, Delfi

Судя по всему, пять жителей Нарвского дома попечения были заражены коронавирусом при посредничестве его работников. В пятницу стало известно, что пробы, взятые у двух сотрудников социального учреждения, дали положительный результат. Заболевшие жители дома чувствуют себя хорошо.

В четверг стали известны результаты тестов на коронавирус, сделанных 130 жителям Нарвского дома попечения, являющихся в абсолютном большинстве глубоко пожилыми людьми. Пробы на COVID-19 в пяти случаях оказались положительными.

Все пятеро чувствуют себя сравнительно хорошо — симптомов COVID-19 у них не наблюдалось и в первой половине пятницы.

Заведующая домом попечения Татьяна Стольфат сказала Delfi, что все пятеро содержатся отдельно, а условия созданные для них можно сравнить с условиями в инфекционном отделении больницы.

”За этими клиентами круглосуточно наблюдает профильный врач. Они не соприкасаются с другими жильцами дома. Питаются из одноразовой посуды”, — сообщила Стольфат.

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Сразу после того, как стало известно о положительном результате взятых у пяти клиентов дома проб, было принято решение провести тестирование всех работников социального учреждения. При этом проверяли не только трудящихся непосредственно в стенах дома.

”Было протестировано 69 работников, так или иначе соприкасающихся с домом попечения”, — информирует Татьяна Стольфат.

Вопрос, происходили ли контакты двух заболевших специалистов Нарвского центра социальной работы (обеспечивающего функционирование не только Дома попечения, но и Социального (”ночлежного”) дома, а также Детского приюта) с заболевшими клиентами Татьяна Стольфат предпочла оставить без комментариев.

Между тем, можно предположить, что именно социальные работники принесли в дом попечения вирус. Во всяком случае, то, что заболевшие клиенты дома попечения друг с другом не общались, другие варианты практически исключает.

Вчера в интервью ”Северному побережью” заведующая домом попечения Татьяна Стольфат выразила сомнение, что пятеро обитателей дома действительно заразились коронавирусом. Она сделала такое предположение на том основании, что пожилые люди, у которых обнаружили вирус, находятся в разных частях дома попечения и не контактируют друг с другом, а также у некоторых из них ограничены возможности передвижения.

Так или иначе, сомнения в точности результатов тестов, подкрепляемые хорошим самочувствием пяти предполагаемых заболевших клиентов дома, подвигли к тому, что в пятницу у них взяли повторные пробы.

По словам Татьяны Стольфат, обстановка на данный момент в Нарвском доме попечения стабильная.

”Не боятся ли клиенты? Выйдете на улицу и спросите прохожих, не боятся ли они — опасения есть у всех, — говорит Стольфат. — Но в целом морально все держатся хорошо. Работа Дома попечения идет, и для клиентов мало, что изменилось”.

Нет ли у нее претензии к государству, к системе здравоохранения, в том смысле, что на Нарвский дом попечения так поздно обратили внимание, а не начали систематические проверки хотя бы пару недель назад?

"Нет, таких претензий нет, — говорит Стольфат. — Ведь все понимают, сколько задач сейчас решают структуры Министерства социальных дел, сколько проблем. Я нахожусь в постоянном контакте с работниками разных служб и вижу их заинтересованность в оказании помощи".

Нарвский инспектор Департамента здоровья Светлана Кузнецова сказала Delfi, что других заболевших коронавирусом COVID-19 нарвитян последние тесты не выявили. То есть на данный момент лабораторно подтвержденный диагноз COVID-19 поставлен 20-летнему работнику нарвского McDonalds, пяти жителям Нарвского дома попечения и двум его работникам.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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