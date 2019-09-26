Конец эпохи? Мартин Репинский продает свою козью ферму

"Самое главное, чтобы фирма дальше работала. Я не гонюсь за выручкой", — прокомментировал Репинский продажу козьей фермы Конью.

Он уверяет, что экономические трудности фермы были преодолены, и на продажу выставлено полностью функционирующее предприятие.

Репинский добавил, что проблемы возникли, потому что владелец должен всегда быть на месте, чтобы руководить деятельностью фермы — на расстоянии это делать невозможно.

При этом депутат не скрывает, что у компании имеются разные обязательства и нехватка оборотных средств.

Сейчас на ферме более 500 коз, для которых уже заготовлен небольшой запас сена на зиму. Если не появится покупатель, то деятельность продолжится до весны, а затем работа предприятия будет переформирована.

Паевый капитал Konju Kitsefarmi OÜ составляет 90 000 евро. Репинский не планирует запрашивать у покупателя сумму выше, чем эта.

При этом Репинский не собирается отказываться от предпринимательства — у него уже планах много новых проектов, на которые пока не хватает времени.