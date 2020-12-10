Концертный дом Йыхви закрывает свои двери до конца года. Что будет с мероприятиями и билетами?

Билеты останутся действительны на новые даты концертов, при необходимости можно оформить возврат.

Отменяются следующие мероприятия Eesti Kontsert, билеты выкупаются обратно:

· 28 декабря. Концерт Аннели Пеэбо и вокального ансамбля VieVox «Праздничная музыка».

· 30 декабря. Новогодний концерт «Отражения плоской Земли».

Ряд концертов перенесен, назначены новые даты. Ранее купленные билеты действительны на новые даты:

· Концерт Альвара Тийслера и Кадри Тоомоя, который должен был состояться 10 декабря, переносится на 27 января 2021 года.

· Концерт ансамбля колокольчиков Arsis переносится с 17 декабря на 7 января 2021 года.

· Авторский концерт Тыну Кырвитса «Песни. Trio 95», который должен был состояться 20 декабря, переносится на лето. Концерт включен в программу фестиваля «Музыка 7 городов», который пройдет в Ида-Вирумаа со 2-го до 11-е июля 2021 г.

· Детский спектакль «Волшебная елка в океане» переносится с 27 декабря на 21 февраля 2021 года.

Для оформления возврата билетов необходимо отправить копию / фотографию электронного или бумажного билета и личные данные получателя возврата (имя и фамилия, номер расчетного счета) по электронной почте: jkm.pilet@concert.ee.

Если информация предоставлена корректно, деньги за билет будут возвращены в течение 14 дней. При возникновении дополнительных вопросов мы свяжемся с вами в течение 5 рабочих дней. Билеты можно также вернуть в кассу концертного дома Йыхви с понедельника по пятницу с 12 до 18 часов. Касса закрыта с 21 декабря 2020 года по 3 января 2021 года.

Внимание! В порядке исключения электронные запросы на возврат денег за билеты на отмененные в декабре концерты можно подавать до 31 января 2021 года.

Eesti Kontsert приносит извинения за возникшие неудобства! Оставайтесь здоровыми!