Концерн VKG хочет получить для своих работников вакцину от ковида в первую очередь

Учитывая статистику по региону, высок риск заражения сотрудников VKG вне рабочего места, также больше всего страдают люди, занятые на производстве, которые обеспечивают бесперебойное предоставление услуг и которых крайне сложно заменить, пишет RusERR со ссылкой на утренние новости ETV+.

В VKG отмечают, что вакцинация замедлит распространение вируса как в концерне, так и в Ида-Вируском уезде в целом.

В стратегии Европейского союза по вакцинации от коронавируса определены жизненно важные профессии, помимо сектора здравоохранения и работников, которые физически не могут держать дистанцию, поэтому на предприятии готовы оплатить расходы на вакцинацию.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!