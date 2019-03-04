Кому достанется освободившийся в Ида-Вирумаа мандат, установит республиканская избирательная комиссия

Глава Нарвской избирательной комиссии Антс Лийметс сказал Delfi, что ответ на вопрос, кому достанется освободившийся в результате исправления ошибки при подсчете голосов в Нарве мандат, определит Республиканская избирательная комиссия, когда получит окончательные протоколы от местных комиссий.
”Сейчас пересчет голосов проводится по всему Ида-Вирумаа, и когда протоколы передадут республиканской комиссии, сказать сложно. Кому достанется освободившийся мандат, сообщит республиканская комиссия, когда будут утверждены итоги выборов”, — проинформировал Лийметс.
Ранее rus.err.ee сообщил, что при подсчете на одном из избирательных участков в Нарве ошиблись примерно на 1500 голосов — вместо количества голосов в итоговый протокол внесли порядковые номера кандидатов. Это означает, что из-за ошибки по Ида-Вирумаа изменится квота, то есть EKRE может потерять мандат, а центристы или соцдемы могут получить мандат.
По даннымDelfi, ошибки были допущены на нарвском избирательном участке №7. 743 голоса там засчитали в пользу кандидатаEKREКерсти Крахт, участвовавшей в выборах под номером 743. Аналогичный подарок на этом участке сделали кандидату Eesti 200 Ахти Пууру, записав в полном соответствии с его номером, 868, что за него проголосовало 868 избирателей.
Отвечая на вопрос, понесут ли какую-то ответственность члены избирательной комиссии, допустившие серьезную ошибку, Лийметс отметил, что пока не является фактом, что ошибка была допущена по вине конкретных людей. Он сообщил, что разбирательство по этому поводу еще предстоит провести, а также обратил внимание на то, что пересчет голосов проводится как раз для того, чтобы выявить ошибки при первом подсчете.
”Конечно, таких значительных исправлений никогда раньше не приходилось делать. Обычно речь идет о корректировке на один, два, три голоса”, — сказал председатель городской избирательной комиссии.