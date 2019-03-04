Кому достанется освободившийся в Ида-Вирумаа мандат, установит республиканская избирательная комиссия

”Сейчас пересчет голосов проводится по всему Ида-Вирумаа, и когда протоколы передадут республиканской комиссии, сказать сложно. Кому достанется освободившийся мандат, сообщит республиканская комиссия, когда будут утверждены итоги выборов”, — проинформировал Лийметс.

Ранее rus.err.ee сообщил, что при подсчете на одном из избирательных участков в Нарве ошиблись примерно на 1500 голосов — вместо количества голосов в итоговый протокол внесли порядковые номера кандидатов. Это означает, что из-за ошибки по Ида-Вирумаа изменится квота, то есть EKRE может потерять мандат, а центристы или соцдемы могут получить мандат.

По данным Delfi, ошибки были допущены на нарвском избирательном участке №7. 743 голоса там засчитали в пользу кандидата EKRE Керсти Крахт, участвовавшей в выборах под номером 743. Аналогичный подарок на этом участке сделали кандидату Eesti 200 Ахти Пууру, записав в полном соответствии с его номером, 868, что за него проголосовало 868 избирателей.