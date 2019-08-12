12.08.2019, 15:00

Количество поданных в Ида-Вирумааский профцентр заявлений перевалило за тысячу

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rus.delfi.ee
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Количество поданных в Ида-Вирумааский профцентр заявлений перевалило за тысячу
Foto: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

В центр профессионального образования Ида-Вирумаа подано порядка 1400 заявлений. Основной период летнего набора завершен и по состоянию на сегодняшний день 90% мест уже набрано, сообщает профцентр.

Самыми популярными специальностями этого набора стали: повар и помощник повара, пекарь и кондитер, парикмахер, организатор грузоперевозок, младший разработчик программного обеспечения, специалист по организации бизнеса, оператор уборки, сварщик, мультимедиа и работник склада.

Созданная в сотрудничестве с IT академией новая 4-летняя программа обучения по профессии разработчик программного обеспечения была настолько востребованной, что количество желающих на данную специальность превысило в два раза. Эта специальность направлена на успешных выпускников основных школ, которые желают получить среднее образование и знания в IT сфере, а затем продолжить обучение в университете.

”Мы проделали много целенаправленной работы, чтобы завоевать доверие будущих учеников. Наши нынешние учащиеся и в особенности наши выпускники являются своего рода посланниками, нашими представителями и могут служить хорошим примером своим друзьям и знакомым. За долгие годы школа сформировала крепкие и успешные взаимовыгодные отношения с работодателями и сегодня мы можем с уверенностью заявить, что наши выпускники востребованы и высоко ценятся на рынке труда. В Ида-Вирумааский центр профессионально образования идут учится, так как уверены в качестве обучения”, — сказал директор профцентра Ида-Вирумаа Ханнес Метс.

Наравне с популярными специальностями есть также ряд профессий, где на свободные места еще ведется дополнительный прием документов. Желающим настоятельно советуем связаться с училищем до конца августа.

Начиная с 13 августа будут проводиться собеседования с поступающими и по некоторым специальностям будут дополнительно проведены еще и тесты. Как правило, после собеседования на следующий день кандидатам придет на адрес э-почты оповещение о результатах. Просим поступивших кандидатов подтвердить свои намерения учиться в течение трёх дней в электронной среде www.sais.ee или оповестить приемную комиссию.

В Ида-Вирумааском центре профессионального образования учатся как на русском, так и на эстонском языках, на базе основной либо средней школы. Формы обучения: дневное, вечернее и на базе рабочего места. Выбор можно сделать среди порядка 50 профессий.

Документы на свободные места принимаются в Силламяэ, Йыхви или Нарве, независимо от последующего непосредственного места обучения.

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