Количество поданных в Ида-Вирумааский профцентр заявлений перевалило за тысячу

Самыми популярными специальностями этого набора стали: повар и помощник повара, пекарь и кондитер, парикмахер, организатор грузоперевозок, младший разработчик программного обеспечения, специалист по организации бизнеса, оператор уборки, сварщик, мультимедиа и работник склада.

Созданная в сотрудничестве с IT академией новая 4-летняя программа обучения по профессии разработчик программного обеспечения была настолько востребованной, что количество желающих на данную специальность превысило в два раза. Эта специальность направлена на успешных выпускников основных школ, которые желают получить среднее образование и знания в IT сфере, а затем продолжить обучение в университете.

”Мы проделали много целенаправленной работы, чтобы завоевать доверие будущих учеников. Наши нынешние учащиеся и в особенности наши выпускники являются своего рода посланниками, нашими представителями и могут служить хорошим примером своим друзьям и знакомым. За долгие годы школа сформировала крепкие и успешные взаимовыгодные отношения с работодателями и сегодня мы можем с уверенностью заявить, что наши выпускники востребованы и высоко ценятся на рынке труда. В Ида-Вирумааский центр профессионально образования идут учится, так как уверены в качестве обучения”, — сказал директор профцентра Ида-Вирумаа Ханнес Метс.

Наравне с популярными специальностями есть также ряд профессий, где на свободные места еще ведется дополнительный прием документов. Желающим настоятельно советуем связаться с училищем до конца августа.