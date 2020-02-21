Кохтла-Ярве: заброшенный дом на улице Вахтра будет снесен, часть расходов ляжет на собственников квартир

Как поясняет сотрудник Кохтла-Ярвеской горуправы Игорь Парв, дом по адресу Вахтра, 23 остался без отопления после того, как там накопились большие задолженности по теплу. "Управляющий домом не вел с жильцами необходимую работу в то время, когда дом еще можно было сохранить. Остававшиеся в доме добросовестные плательщики не в силах были оплачивать долги тех владельцев квартир, кто не платил", — рассказывает Парв.

По его словам, после отключения отопления жильцы стали покидать дом. Некоторые воспользовались предусмотренной законом возможностью передать квартиры государству. Поэтому сейчас примерно треть квартир дома принадлежит государству.

"В настоящее время дом признан непригодным к использованию, — признает сотрудник горуправы. — Понятно, что разрушающийся дом, заведомо не имеющий перспектив на восстановление, необходимо снести. Но сделать это ”просто так” городские власти не вправе, поскольку он принадлежит собственникам квартир. Каждый собственник отвечает за свое имущество, а произвольное уничтожение чужого имущества запрещено законом".

"Поэтому необходимо провести определенную процедуру, которая даст возможность снести дом. Она требует времени", — добавляет Парв.

Горуправа заверяет, что городские власти сделали предписание собственникам квартир с требованием привести свое имущество в порядок. Предписания во внимание никем не были приняты. Даже назначали штрафы за невыполнение предписаний.

"Никаких действий собственники не предприняли и после этого. Тогда они были предупреждены, что городское управление вынуждено будет снести дом, причем, по закону, оно должно после этого выставить собственникам квартир счета за снос, чтобы возместить городские расходы", — говорит Парв.