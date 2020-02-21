Кохтла-Ярве: заброшенный дом на улице Вахтра будет снесен, часть расходов ляжет на собственников квартир

Горуправа обращает внимание, что возможность своевременно передать квартиры государству у всех жильцов была. Многие ею воспользовались, но другие ее, к сожалению, проигнорировали. С переданными государству квартирами проблем нет: Министерство финансов подтвердило, что готово оплатить стоимость их сноса.
Срок предписаний, направленных собственникам квартир, истекает 31 марта. После этого горуправа будет проводить конкурс госпоставки для поиска фирмы, которая займется сносом дома. Деньги для этого в бюджете города предусмотрены.
Визит в Кохтла-Ярве
Корреспонденты Delfi и Eesti Päevaleht с 18 по 20 февраля находились в Кохтла-Ярве. В рамках трехдневного визита журналисты встречались с руководством города и местными жителями.
Приехавших из Таллинна журналистов удивило, что в городе многие дома (и даже заборы) покрашены только частично. Например, в жилых домах это нередко лишь первый этаж.
В Кохтла-Ярве по адресу Вахтра, 23 внимание столичных гостей привлек заброшенный дом. Окрестные жители эмоционально поведали о проблемах, связанных с этим полуразрушенным строением. ”Там постоянно собирается молодежь. Проникают в дом, несмотря на то, что все входы заколочены. А самое возмутительное, что молодые девушки часто из окон показывают обнаженные части тела, иногда даже интимные”, — возмущается немолодая семейная пара. ”А мне нравится!” — отвечает им сосед, пожилой мужчина. ”Когда еще на старости лет такое увидишь?” — улыбается мужчина и предлагает переселить в этот дом Валерия Корба.
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