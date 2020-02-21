21.02.2020, 14:00

Кохтла-Ярве: заброшенный дом на улице Вахтра будет снесен, часть расходов ляжет на собственников квартир

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Роман Старапопов
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Kohtla-Järve 19.02.2020 Foto: Andres Putting

Во время трехдневного визита корреспондентов RusDelfi в Кохтла-Ярве местные жители выразили возмущение сложившейся ситуацией с заброшенным домом по адресу Вахтра, 23. Молодежь там занимается непристойными делами, а власти никак не реагируют.

Как поясняет сотрудник Кохтла-Ярвеской горуправы Игорь Парв, дом по адресу Вахтра, 23 остался без отопления после того, как там накопились большие задолженности по теплу. "Управляющий домом не вел с жильцами необходимую работу в то время, когда дом еще можно было сохранить. Остававшиеся в доме добросовестные плательщики не в силах были оплачивать долги тех владельцев квартир, кто не платил", — рассказывает Парв.

По его словам, после отключения отопления жильцы стали покидать дом. Некоторые воспользовались предусмотренной законом возможностью передать квартиры государству. Поэтому сейчас примерно треть квартир дома принадлежит государству.

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"В настоящее время дом признан непригодным к использованию, — признает сотрудник горуправы. — Понятно, что разрушающийся дом, заведомо не имеющий перспектив на восстановление, необходимо снести. Но сделать это ”просто так” городские власти не вправе, поскольку он принадлежит собственникам квартир. Каждый собственник отвечает за свое имущество, а произвольное уничтожение чужого имущества запрещено законом".

"Поэтому необходимо провести определенную процедуру, которая даст возможность снести дом. Она требует времени", — добавляет Парв.

Горуправа заверяет, что городские власти сделали предписание собственникам квартир с требованием привести свое имущество в порядок. Предписания во внимание никем не были приняты. Даже назначали штрафы за невыполнение предписаний.

"Никаких действий собственники не предприняли и после этого. Тогда они были предупреждены, что городское управление вынуждено будет снести дом, причем, по закону, оно должно после этого выставить собственникам квартир счета за снос, чтобы возместить городские расходы", — говорит Парв.

Горуправа обращает внимание, что возможность своевременно передать квартиры государству у всех жильцов была. Многие ею воспользовались, но другие ее, к сожалению, проигнорировали. С переданными государству квартирами проблем нет: Министерство финансов подтвердило, что готово оплатить стоимость их сноса.

Срок предписаний, направленных собственникам квартир, истекает 31 марта. После этого горуправа будет проводить конкурс госпоставки для поиска фирмы, которая займется сносом дома. Деньги для этого в бюджете города предусмотрены.

Визит в Кохтла-Ярве

Корреспонденты Delfi и Eesti Päevaleht с 18 по 20 февраля находились в Кохтла-Ярве. В рамках трехдневного визита журналисты встречались с руководством города и местными жителями.

Приехавших из Таллинна журналистов удивило, что в городе многие дома (и даже заборы) покрашены только частично. Например, в жилых домах это нередко лишь первый этаж.

В Кохтла-Ярве по адресу Вахтра, 23 внимание столичных гостей привлек заброшенный дом. Окрестные жители эмоционально поведали о проблемах, связанных с этим полуразрушенным строением. ”Там постоянно собирается молодежь. Проникают в дом, несмотря на то, что все входы заколочены. А самое возмутительное, что молодые девушки часто из окон показывают обнаженные части тела, иногда даже интимные”, — возмущается немолодая семейная пара. ”А мне нравится!” — отвечает им сосед, пожилой мужчина. ”Когда еще на старости лет такое увидишь?” — улыбается мужчина и предлагает переселить в этот дом Валерия Корба.

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