Кохтла-Ярве против Соловьева: город подал кассацию в Госсуд

Напомним, 26 марта Тартуский окружной суд отклонил апелляцию горуправы, оставив в силе решение суда первой инстанции.

Коллегия окружного суда установила, что город Кохтла-Ярве нарушил установленный законом срок для предъявления требования о возмещении ущерба и не выполнил процедуру, предписанную для досудебного урегулирования, поэтому административный суд на законных основаниях возвратил мэрии ее жалобу.

Окружной суд не согласился с административным судом лишь в том, что у подписавшей предложение о возмещении ущерба мэра Кохтла-Ярве Людмилы Янченко не было для этого полномочий.