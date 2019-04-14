14.04.2019, 12:00

Кохтла-Ярве против Соловьева: город подал кассацию в Госсуд


rus.delfi.ee
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Jevgeni Solovjov
Jevgeni SolovjovFoto: Jevgeni Kapov

Власти Кохтла-Ярве не утратили надежды заставить бывшего мэра города Евгения Соловьева компенсировать нанесенный самоуправлению ущерб в размере 210 000 евро. На этой неделе мэрия направила кассацию в Государственный суд, который пока не занял по ней позицию, передает rus.err.ee.

Напомним, 26 марта Тартуский окружной суд отклонил апелляцию горуправы, оставив в силе решение суда первой инстанции.

Коллегия окружного суда установила, что город Кохтла-Ярве нарушил установленный законом срок для предъявления требования о возмещении ущерба и не выполнил процедуру, предписанную для досудебного урегулирования, поэтому административный суд на законных основаниях возвратил мэрии ее жалобу.

Окружной суд не согласился с административным судом лишь в том, что у подписавшей предложение о возмещении ущерба мэра Кохтла-Ярве Людмилы Янченко не было для этого полномочий.

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