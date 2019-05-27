Кохтла-Ярве против Соловьева: город окончательно проиграл спор бывшему мэру

В конце прошлой недели кассацию мэрии не принял к рассмотрению Госсуд, вернув жалобу без рассмотрения, а также постановил взыскать с Кохтла-Ярве 3000 евро процессуальных расходов в пользу Евгения Соловьева.

"Наша фракция с самого начала относилась критично к ведению дел в этом вопросе со стороны горуправы. И мы уже давно предсказывали такой исход дела. Вопрос сейчас в том, кто несет ответственность за столь некомпетентное ведение дел. И, конечно, за материальный ущерб, нанесенный городу", — прокомментировал корреспонденту портала rus.err.ee председатель оппозиционной фракции Социал-демократической партии в горсобрании Кохтла-Ярве Эдуард Одинец.

На вопрос, планирует ли оппозиция предпринять попытку вновь инициировать вотум недоверия действующему мэру Людмиле Янченко, Одинец конкретного ответа не дал.

В августе 2016 года бывший мэр Кохтла-Ярве Евгений Соловьев был окончательно признан виновным в присвоении городского имущества, нарушении честной конкуренции, подделке документов и злоупотреблении служебным положением, после чего покинул свой пост. Эти преступления он совершил в период 2006-2009 годов.

Власти Кохтла-Ярве подали иск о взыскании с Соловьева ущерба в размере 210 000 евро в конце мая 2018 года.