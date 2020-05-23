Клиентка Prisma недовольна, что кассир обслужила ее без маски и перчаток. Разбираемся в ситуации

Медики — обязаны, а кассиры — нет?

Хотя пик заболеваемости коронавирусом идет на спад и не за горами отмена чрезвычайного положения, Департамент здоровья постоянно напоминает нам о том, что соблюдать осторожность и придерживаться правил социального дистанцирования придется еще долго.

По словам Маргариты, она приняла близко к сердцу случай в супермаркете потому, что сама также работает с людьми — медсестрой в стоматологической клинике.

”Да, носить целый день маски и перчатки дискомфортно, но мы просто обязаны это делать. И мы это понимаем и относимся ответственно к выполнению правил. К тому же нас постоянно контролируют сотрудники Департамента здоровья. А кассиры, получается, могут не носить маску и грязными руками перебирать мои продукты?”, — возмущается покупательница.

По словам Маргариты, в магазин она отправилась в рабочий день вечером, когда покупателей было довольно много, и строгое соблюдение требований гигиены на тот момент было особенно необходимо. Но на ее замечание не отреагировали ни кассир, ни работники инфослужбы.

”В инфослужбе мне сказали: ”Спасибо, мы учтем ваше замечание. Но кассира не сменили тут же, и она продолжала работать”, — рассказала наша читательница.

В самом ли деле ношение масок и перчаток является обязательным для работников супермаркетов? Наше издание попросило ответить на этот вопрос заведующую Идаским региональным отделением Департамента здоровья Марье Муузикус. Как пояснила нам специалист, обязательным это требование является лишь для работников медучреждений, для всех остальных — покупателей и торговых работников, пасссажиров автобусов и их водителей, таксистов и т.п. — эта мера является рекомендованной в качестве дополнительного средства защиты, и ее применение зависит от желания человека. Стоит иметь в виду: для того, чтобы перчатки были защитным средством не только для самого работника, но и для его клиентов, их необходимо часто менять, особенно, если работник имеет дело с наличными деньгами.

Марье Муузикус:

- Если в торговых центрах на кассах установлены стеклянные барьеры, то они достаточно хорошо защищают как клиента, так и кассира. Для еще большей безопасности маски и перчатки рекомендуется носить как работникам, так и посетителям магазинов, но такой обязанности у них нет. Необходимыми мерами защиты в торговых центрах являются соблюдение чистоты рук сотрудников, регулярная дезинфекция поверхностей, с которыми люди часто соприкасаются, а также выполнение правила 2+2.