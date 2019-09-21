Керсти Кальюлайд — о проблемах нарвских энергетиков: кренгольским ткачихам в свое время было не легче

"Во всех других секторах эстонской экономики мы десять лет назад прошли реструктуризацию, и действительно ли мы хотим сегодня сказать, что женщинам с нарвского Кренгольма было легче приспособиться к тому, что произошло вокруг Кренгольма. Теперь наш общий уровень благосостояния, наша социальная способность помогать тем, кому нужно найти другой поворот в своей жизни, резко возросли по сравнению со временем, когда был закрыт Кренгольм. Весной мы посмотрели — 16% свободных рабочих мест в Эстонии находились в Ида-Вирумаа, при этом там 10% всей рабочей силы Эстонии. Нам нужно отделить социальную тему от энергетической", — заявила Кальюлайд.

"Сегодня многие предприниматели в Нарве ищут рабочую силу, так, Aquafor говорил о ста, Fortaco — о двухстах вакантных рабочих местах. Конечно, поначалу эти рабочие места не так высоко оплачиваются, но нужно работать над их поддержкой, возможно, заплатив разницу, вместо того, чтобы откладывать проблему на потом", — добавила президент.