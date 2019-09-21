21.09.2019, 18:50

Керсти Кальюлайд — о проблемах нарвских энергетиков: кренгольским ткачихам в свое время было не легче

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rus.delfi.ee
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Päevalehe intervjuu Kersti Kaljulaidiga
Päevalehe intervjuu Kersti KaljulaidigaFoto: Madis Veltman

В большом интервью на Vikerraadio президент Эстонии Керсти Кальюлайд ответила и на вопросы, касающиеся Ида-Вирумаа — она считает, что реструктуризация промышленных предприятий — это обычное дело и что ткачихам с Кренгольма, когда закрывалась их фабрика, было не легче, чем испытывающим сегодня трудности энергетикам, передает rus.err.ee.

"Во всех других секторах эстонской экономики мы десять лет назад прошли реструктуризацию, и действительно ли мы хотим сегодня сказать, что женщинам с нарвского Кренгольма было легче приспособиться к тому, что произошло вокруг Кренгольма. Теперь наш общий уровень благосостояния, наша социальная способность помогать тем, кому нужно найти другой поворот в своей жизни, резко возросли по сравнению со временем, когда был закрыт Кренгольм. Весной мы посмотрели — 16% свободных рабочих мест в Эстонии находились в Ида-Вирумаа, при этом там 10% всей рабочей силы Эстонии. Нам нужно отделить социальную тему от энергетической", — заявила Кальюлайд.

"Сегодня многие предприниматели в Нарве ищут рабочую силу, так, Aquafor говорил о ста, Fortaco — о двухстах вакантных рабочих местах. Конечно, поначалу эти рабочие места не так высоко оплачиваются, но нужно работать над их поддержкой, возможно, заплатив разницу, вместо того, чтобы откладывать проблему на потом", — добавила президент.

"Это не легко, но ситуация не является неизбежной в том смысле, что сегодня мы не говорим о долгосрочной безработице. Мы говорим о новых рабочих местах, где может потребуется некоторое время доплачивать. И все эти меры опробованы, испытаны и используются в Европе. Реструктуризация промышленных предприятий достаточно обычное дело", — считает Кальюлайд.

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