Керсти Кальюлайд: надеюсь, что люди теперь найдут Нарву и без меня

Говоря о своем прошлогоднем долгосрочном визите в Нарву, Кальюлайд сказала, что очень довольна. ”Мне очень понравилось, что в Нарве есть молодые активные люди и пробудилось желание сделать что-то самим. Это нужно поддерживать. Конечно, в качестве руководства городом, мягко говоря, было много проблем, однако, тем не менее, они ценят чувство принадлежности Эстонии и Европе. Например, сами смогли выдвинуть свою кандидатуру на титул Культурной столицы. Это именно то, что мы надеялись сделать: побудить регион самостоятельно вести свои дела”

Может, хорошо бы повторить этот опыт?

”Да. Но должна ли это делать именно я?” — спросила в ответ Кальюлайд. По ее мнению, намного лучше было бы, если б сам народ в более широком смысле продолжил открывать для себя Нарву и Ида-Вирумаа.

”Надеюсь, то, то случилось прошлым летом, продолжится, то есть люди, которые давно не были в Нарве, сделают это. Ляэне- и Ида-Вирумаа — хорошие регионы с точки зрения приключенческого туризма, и открывать там есть что. Мы все в силах поддержать тамошнюю экономику, хотя бы тем, что в пятницу вечером повернем свои машины в сторону востока, а не запада”, — отметила президент.