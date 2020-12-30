Катри Райк: зачем мне Нарва? Потому что Инна, которую я не знаю, подарила мне чудесный шарф

"Сегодня в полночь закончился срок моих полномочий, как депутата 14-го Рийгикогу. Я подала в отставку, чтобы баллотироваться на пост мэра Нарвы. Это необычный шаг: в Рийгикогу спокойнее, безопаснее и выгоднее. Может даже роскошнее. Но мое сердце уже 20 лет живет в Нарве, и я последовала его зову", — написала Райк в Facebook.

Она поблагодарила всех членов Рийгикогу, особую благодарность выразила членам Комитета по борьбе с коррупцией Ану и Аннике.

"Зачем мне Нарва? Потому что вчера Инна, которую я не знаю и которую никогда не видела, подарила мне этот чудесный шарф. Это возможно только в Нарве!", — пояснила Райк и прикрепила фото.

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