Катри Райк: зачем мне Нарва? Потому что Инна, которую я не знаю, подарила мне чудесный шарф(9)
Сегодня на заседание Нарвского городского собрания состоятся выборы мэра. Кандидат на этот пост Катри Райк рассказала, зачем ей Нарва.
Сегодня на заседание Нарвского городского собрания состоятся выборы мэра. Кандидат на этот пост Катри Райк рассказала, зачем ей Нарва.
"Сегодня в полночь закончился срок моих полномочий, как депутата 14-го Рийгикогу. Я подала в отставку, чтобы баллотироваться на пост мэра Нарвы. Это необычный шаг: в Рийгикогу спокойнее, безопаснее и выгоднее. Может даже роскошнее. Но мое сердце уже 20 лет живет в Нарве, и я последовала его зову", — написала Райк в Facebook.
Она поблагодарила всех членов Рийгикогу, особую благодарность выразила членам Комитета по борьбе с коррупцией Ану и Аннике.
"Зачем мне Нарва? Потому что вчера Инна, которую я не знаю и которую никогда не видела, подарила мне этот чудесный шарф. Это возможно только в Нарве!", — пояснила Райк и прикрепила фото.
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