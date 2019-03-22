Катри Райк — Репинскому: местное самоуправление — это не ферма по разведению коз

Все эти освободившиеся должности кто-то должен будет занять. Очевидно, это будут люди, близкие Николаю Осипенко и Мартину Репинскому. Например, в начале этого года финансовую поддержку от волости получило недоходное объединение Jõhvi Noorteparlament MTÜ, которым руководит подруга Репинского Екатерина Васильева. В прошлом году на работу был взят Алексей Наумкин, который должен был ”заниматься всем”. Выскажусь иронично: это уже головокружение от успехов.

Господа Осипенко и Репинский, рабочие места — это не просто создаваемые для однопартийцев блага, а местное самоуправление — это не ферма по разведению коз. Местные жители заслуживают лучшего и, к счастью, сражаются за свой край. На своей ферме Репинский занимался обманами и подтасовками, но ущерб, наносимый культуре и местной жизни, загладить уже не получится.

Мне как депутату, баллотировавшемуся в Рийгикогу от Ида-Вирумаа, остается только позвонить председателю Центристской партии Юри Ратасу как классному руководителю и попросить его призвать своих к порядку. Ида-Вирумаа принадлежат не центристам или их бывшим однопартийцам, а местным жителям. Я все больше начинаю понимать тех, кто отвергает власть, местную власть. Так что чему удивляться, если люди голосуют не у избирательных урн, а ногами — покидая Ида-Вирумаа.