22.03.2019, 16:31

Катри Райк — Репинскому: местное самоуправление — это не ферма по разведению коз

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"вынуждена позвонить Ратасу, как к классному руководителю"
rus.delfi.ee
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Martin Repinski
Martin RepinskiFoto: Sergei Stepanov, NPA

В связи с тем, что за последние недели в Йыхви свои посты были вынуждены оставить несколько руководителей - финансовой службы, волостной секретарь, заведующий социальным отделом, министр внутренних дел Катри Райк (Социал-демократическая партия) сделала обращение к Центристской партии.

От частой смены власти в Йыхви — городом по очереди управляют то Вестманн, то Пийбелехт — сторонние наблюдатели, а иногда и местные жители уже не понимают, что же происходит на самом деле. За последние недели в Йыхви свои посты были вынуждены оставить руководитель финансовой службы, волостной секретарь, заведующий социальным отделом. Давление оказывалось и на директора местной центральной библиотеки, которая сама уйти отказалась и которую сегодня утром в итоге уволили. Эллу Блок, Сирли Таммисте, Пийа Липп и Ингрид Спитц — очень уважаемые люди в среде местных. К примеру, в качестве повода для увольнения Ингрид Спитц приводится нанесение ущерба репутации волости Йыхви. Мартин Репинский, репутация волости Йыхви никогда не была такой плохой, как сегодня, и причина этого — твоя деятельность.

Все эти освободившиеся должности кто-то должен будет занять. Очевидно, это будут люди, близкие Николаю Осипенко и Мартину Репинскому. Например, в начале этого года финансовую поддержку от волости получило недоходное объединение Jõhvi Noorteparlament MTÜ, которым руководит подруга Репинского Екатерина Васильева. В прошлом году на работу был взят Алексей Наумкин, который должен был ”заниматься всем”. Выскажусь иронично: это уже головокружение от успехов.

Господа Осипенко и Репинский, рабочие места — это не просто создаваемые для однопартийцев блага, а местное самоуправление — это не ферма по разведению коз. Местные жители заслуживают лучшего и, к счастью, сражаются за свой край. На своей ферме Репинский занимался обманами и подтасовками, но ущерб, наносимый культуре и местной жизни, загладить уже не получится.

Мне как депутату, баллотировавшемуся в Рийгикогу от Ида-Вирумаа, остается только позвонить председателю Центристской партии Юри Ратасу как классному руководителю и попросить его призвать своих к порядку. Ида-Вирумаа принадлежат не центристам или их бывшим однопартийцам, а местным жителям. Я все больше начинаю понимать тех, кто отвергает власть, местную власть. Так что чему удивляться, если люди голосуют не у избирательных урн, а ногами — покидая Ида-Вирумаа.

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