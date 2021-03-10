Катри Райк: показатели по коронавирусу в Нарве в 100 раз хуже, чем год назад. Худшего можно было бы избежать с правильной коммуникацией

Райк заявила, что уже много раз повторяла: государство недооценивает местные информационные каналы и их возможность передавать информацию. В Нарве такими каналами, по ее мнению, являются газета "Город", которую каждую неделю получают 30 000 человек, а пожилые люди слушают утренние новости на "Радио 4", молодежь использует Facebook. Она отметила, что в эстоноязычном информационном пространстве информация движется более гибко.

"Несправедливо обвинять их (местных жителей — прим. ред.) в том, что они хотят вакцину "Спутник V", из-за того, что они мол находятся в российском информационном пространстве. Мы должны посмотреть на себя и больше держаться вместе. Как журналисты, так и политики и общество в целом", — подчеркнула Райк.

Специалист по коммуникации с общественностью Нарвской больницы Евгения Парв рассказала, что сейчас в ковид-отделении больницы находятся пожилые люди, которые ранее отказались от вакцины, а теперь тяжело больны. Райк отметила, что среди персонала Нарвской больницы также есть много сотрудников, не прошедших вакцинацию.

"Различные сообщения в СМИ о Pfizer и AstraZeneca приводят к тому, что люди ждут чего-то третьего", — объяснила она. Райк добавила, что сейчас ситуация улучшилась, после проведения профилактической работы среди врачей стало меньше скептиков.

"Но их тоже нужно понять и дать им информацию, ни один вопрос не стоит принижать", — сказала мэр Нарвы.

Райк считает, что в основном жители Ида-Вирумаа достаточно проинформированы о коронавирусе, но все дело в скепсисе, который у них всегда присутствовал к государству и его деятельности.