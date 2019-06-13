Катри Райк: плата за использование окружающей среды должна в большей мере поддерживать Ида-Вирумаа

Действующий Закон о плате за использование окружающей среды предусматривает, что по меньшей мере 25 процентов платы за использование окружающей среды направляется на развитие Ида-Вирумаа, в первую очередь на поддержку местного предпринимательства.

”Ида-Вирумаа, находящийся на пороге масштабных сокращений, нуждается в скорейшем реалистичном решении, которое уже этой осенью смогло бы облегчить сложившуюся ситуацию. Одним из конкретных шагов является более эффективное и стабильное финансирование программы Ида-Вирумаа. Если наша поправка будет принята, программа каждый год будет дополнительно получать около 20 млн евро. Если ничего не изменится, то в программу до 2023 года поступит в общей сложности лишь 15 млн евро, а это явно недостаточная сумма”, — отметила представившая законопроект Катри Райк.

В Эстонии на долю предприятий, занятых в сфере сланцевой промышленности, приходится в среднем 70 процентов всей платы за использование окружающей среды. К примеру, в 2017 году в госбюджет поступило 73 млн евро платы за использование окружающей среды, из этой суммы 51,2 млн евро — от предприятий Ида-Вирумаа.