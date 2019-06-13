13.06.2019, 21:00

Катри Райк: плата за использование окружающей среды должна в большей мере поддерживать Ида-Вирумаа

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rus.delfi.ee
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Katri Raik
Katri RaikFoto: Ilmar Saabas

Парламентская фракция Социал-демократической партии инициировала в четверг законопроект, согласно которому Ида-Вирумаа будет получать обратно около половины платы за использование окружающей среды, поступающей в госбюджет от предприятий региона, сообщает Социал-демократическая партия.

Действующий Закон о плате за использование окружающей среды предусматривает, что по меньшей мере 25 процентов платы за использование окружающей среды направляется на развитие Ида-Вирумаа, в первую очередь на поддержку местного предпринимательства.

”Ида-Вирумаа, находящийся на пороге масштабных сокращений, нуждается в скорейшем реалистичном решении, которое уже этой осенью смогло бы облегчить сложившуюся ситуацию. Одним из конкретных шагов является более эффективное и стабильное финансирование программы Ида-Вирумаа. Если наша поправка будет принята, программа каждый год будет дополнительно получать около 20 млн евро. Если ничего не изменится, то в программу до 2023 года поступит в общей сложности лишь 15 млн евро, а это явно недостаточная сумма”, — отметила представившая законопроект Катри Райк.

В Эстонии на долю предприятий, занятых в сфере сланцевой промышленности, приходится в среднем 70 процентов всей платы за использование окружающей среды. К примеру, в 2017 году в госбюджет поступило 73 млн евро платы за использование окружающей среды, из этой суммы 51,2 млн евро — от предприятий Ида-Вирумаа.

По словам Райк, более справедливый и масштабный возврат Ида-Вирумаа платы за использование окружающей среды является лишь одной из мер поддержки самого уязвимого региона Эстонии. ”Нужно разнообразить экономику Ида-Вирумаа и как можно скорее создать там новые рабочие места. Обязательно нужно рассмотреть возможность введения налоговых льгот для предприятий, создающих в Ида-Вирумаа рабочие места”, — подчеркнула она.

”И мы никуда не денемся от необходимости положить конец зависимости Ида-Вирумаа от горючего сланца и электроэнергии. Этот факт должны осознать все”, — подвела итог Катри Райк.

Проект социал-демократов предусматривает сохранение прежних объемов программ в сфере окружающей среды.

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