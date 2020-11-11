Катри Райк планирует покинуть парламентскую политику: если есть шанс стать мэром Нарвы, надо его использовать

Нарвское гособрание в среду большинством голосов проголосовало за выражение вотума недоверия мэру города Алексею Евграфову, председатель городского собрания Ирина Янович подала в отставку, не дожидаясь исхода голосования. Оппозиционный депутат Нарвского горсобрания Катри Райк (фракция "Наша Нарва") также обвинила городские власти в неудовлетворительной работе.

Катри Райк Райк никогда не скрывала, что ее мечта — стать мэром Нарвы. По словам видной социал-демократки, сейчас она готова отказаться от парламентской политики и думает больше о Нарве.

"Если у меня будет возможность поехать в Нарву, то я поеду. Я давно уже говорила, что пришла в политику из-за Ида-Вирумаа и Нарвы и готова отсюда уехать ради Ида-Вирумаа и Нарвы", — сказала она и добавила, что если есть даже небольшие шансы стать мэром Нарвы, то было бы неправильно их упускать.

Говоря о совместных действиях с центристами по смещению действовавшей в Нарве власти, Райк рассказала, что после консультаций с членами фракции было решено: "если есть возможность, то брать власть".

"Мой избирательный союз "Наша Нарва" сейчас идет на полноценную коалицию с Центристской партией. Пойдем ли мы в одном союзе или каким-то другим образом вместе на следующих выборах? Это вопрос. Сейчас ясно то, что нынешний формат сотрудничества предполагает коалицию с Центристской партией, причем ясно и то, что центристы здесь — старший партнер и с этим нужно считаться", — сказала о политической ситуации в горсобрании Райк.

При этом речь о выходе Райк из Социал-демократической партии не идет. "Я не выхожу из СДПЭ и не меняю партию. Это совершенно точно. Но из-за Нарвы я, конечно, готова к очень тесному сотрудничеству с Центристской партией".

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